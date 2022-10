Franco Pisso, un profesor de comunicación no verbal convertido en influencer

Franco Pisso es un joven rosarino con una historia inspiradora con la que día a día trabaja para mejorar la vida de otras personas. Es abogado, profesor de oratoria y comunicación no verbal, empresario e influencer. Tiene el record de la masterclass más concurrida, con 3247 personas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Pero lo más interesante es cómo sus vivencias lo llevaron a convertirse en la figura que actualmente representa.

Así fue como Franco Pisso descubrió su pasión

Desde chico le costó mucho comunicarse efectivamente y todo empeoró cuando tuvo que emigrar con sus padres a Brasil. Al no conocer el idioma, sus inseguridades crecieron y a la par, sus dificultades con el entorno. Sufrió acoso por su limitación y ahí empezó a despertar su interés en el estudio de la oratoria.

Años después regresa a Argentina y el problema de comunicación persistía y se hacía más fuerte. Durante sus estudios en la facultad de Derecho también enfrentó desafíos para expresarse hasta que decidió estudiar oratoria seriamente para resolver su problema y así logró resolver su problema.

Al recibirse como abogado decidió no ejercer y en cambio emprendió una consultora con amigos en la que ofrecían asesoría comercial, marketing y de comunicación a más de 170 empresas.

De esta manera descubrió que dar capacitaciones individuales le daba mucha satisfacción así que decidió seguir el camino de lo docencia. Esto lo llevó a dar clases a nivel universitario para ser el profesor de Oratoria Jurídica que jamás tuvo. Para el momento no sabía el impacto que esto traería y tras la pandemia empezó a explorar las redes sociales y los medios digitales. En un abrir y cerrar de ojos pasó de dar cursor de oratoria a 5 personas en sala ya tener más de 40.000 estudiantes.

En 2021 realizó su primer Masterclass de Oratoria en el teatro Broadway en el mes de noviembre realizando sold out en tan solo 9 días, con 1104 participantes y este año llevó a cabo la Masterclass más grande del mundo de Comunicación no Verbal en el imponente teatro Gran Rex, con un sold out en tan solo 12 días y 3247 asistentes.

¿Cómo se apoderó de las redes sociales?

Para Franco Pisso las redes sociales, además de ser un medio de entretenimiento, pueden ser una herramienta educativa muy útil para que las personas comiencen a aprender cosas nuevas y se interesen por nuevos temas. Su propuesta es traer un poco de ambos mundos, usando el entretenimiento para atraer a la gente y la educación para que se queden. Con su contenido de comunicación no verbal está convencido de que puede cambiar la vida de muchas personas. Por eso en sus redes sociales ofrece capsulas de información mientras que en YouTube proporciona los análisis, y en Twitch el “backstage del profe”. Aunque confiesa que el trabajo es intenso, se esfuerza por presentar un estilo de contenido diferente en cada una de sus redes.

"Hecho es mejor que perfecto" y "es preferible retrasar tus éxitos que profanar tus valores", son dos de sus lemas más valiosos. Para Franco Pisso “el mayor impedimento para empezar algo nuevo es el perfeccionismo. Cuando nos enfocamos demasiado en la calidad perdemos muchas oportunidades. Es necesario encontrar un equilibrio, pero siempre respetando los valores y nuestra esencia para no traicionarnos a nosotros mismos”.

El 10 de noviembre de 2022 Franco Pisso estará lanzando su libro Pissoteando Mitos en Argentina. Para saber cómo adquirir un ejemplar, síguelo en sus redes sociales y únete a su canal de YouTube.