Inyecciones, focos, personas y toneladas de basura se encontró durante la limpieza del Malecón del Río

León, Gto. Además de cinco toneladas de basura que las autoridades municipales encontraron en los túneles del Malecón del Río de León, el alcalde interino, Jorge Jiménez Lona, dijo que encontraron la presencia de cinco personas, inyecciones, focos y restos de comida.

Comentó que la mascota que rescataron el miércoles por la noche estaba amarrada dentro de un túnel y no podía salir porque el perrito estaba lesionado.

El presidente municipal detalló que dentro de las condiciones deplorables en las que estaban las personas, se percataron de que había indicios de que es un punto de drogadicción.

“Encontramos muchísima basura, incluso indicios de temas de adicciones, algunas inyecciones, focos, rescatamos una mascota, un perrito que estaba amarrado dentro de un túnel en condiciones muy deplorables, el perrito estaba lesionado, encontramos algunas personas también”, comentó.

Jiménez Lona informó que al menos cuatro personas corrieron del lugar al ver las cuadrillas de limpieza conformadas por las diferentes dependencias y sólo uno se quedó ahí a quien le pidieron que se retirara.

“Lo que hemos visto es que nos veían y corrían, sólo fue uno el que no corrió, en los demás puntos sabemos que sí estuvieron, pero ellos se iban”, agregó.

Añadió que son personas que están identificadas por el Sistema DIF a quienes ya se les ofreció un lugar digno, pero no aceptaron.

“Al primero que localizamos se pidió que se pudiera retirar de ahí, no hay un delito como tal, pero se le informó, se retiró y en los otros puntos no localizamos gente, sabemos que sí había por los indicios, había restos de comida, ropa, sin embargo se procedió a limpiar todo, esperando que cuando lleguen las aguas no se vuelva un tapón que inunde esa parte”, agregó.

El alcalde comentó que esta limpieza es para desahogar los túneles y evitar que haya inundaciones durante la temporada de lluvia que está próxima a llegar y que los recorridos van a ser constantes y permanentes ya que algunos drenes ya estaban bloqueados y eso podría generar un problema de inundación en la ciudad.