FOX Premium Series estrena quinta temporada de This is us

This is us, una historia ambientada en distintas épocas, que transcurre a partir de la década de los 80

His is us

A un día de su lanzamiento en Estados Unidos, FOX Premium Series presenta en exclusiva en América Latina la quinta temporada de This is us, la historia ambientada en distintas épocas, que transcurre a partir de la década de los 80, revela cómo los eventos más pequeños de la vida y las conexiones entre las personas, pueden trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte. La serie sigue a la familia Pearson, fundada por Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) en la década de 1980 y se mueve en el tiempo hasta mostrar los conflictos de sus hijos Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown) ya en la edad adulta. ▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias En la temporada anterior, nuevas personas llegaron y cambiaron para siempre las vidas de los Pearson, como Nick (Griffin Dunne), el hermano de Jack, quien Nick, fue localizado por Kevin. Con 18 episodios de una hora, la quinta entrega promete seguir conmoviendo y asombrando al público con las maravillosas vueltas de la vida, a través de un emotivo viaje en el tiempo entre el pasado, el presente y el futuro. Cada miércoles a las 20:00 horas, se transmitirá un capítulo de estreno, que posteriormente estará disponible en la app para los suscriptores de Fox Premium, igual que las cuatro temporadas previas.

