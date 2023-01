Gloria Trevi canta en León con la frente en alto [FOTOS-VIDEO]

León Gto.- Vestimentas coloridas, cabello desarreglado, brillos y mucha locura, así llegaron al Palenque de León los fanáticos de Gloria Trevi, para disfrutar el concierto de la cantante.

Desde la fila de entrada al recinto, los mensajes de apoyo a Gloria se hicieron presentes, como Manuel Márquez, quien es seguidor de Trevi desde los ocho años, portaba una chamarra en la que se leía "Gloria Trevi es inocente", esto luego que la cantante fuera denunciada una vez más por presunta corrupción de menores.

"Yo creo que todos hemos tenido situaciones complicadas en nuestras vidas en las cuales nos hemos sentido débiles ante un abusador o alguien que te puede dominar de alguna manera, llámale como le quieras llamar papá, mamá, la pareja. Desde cuándo tu no eres consciente de lo que estás haciendo siento que no tienes la malicia cómo para hacerle daño a alguien", mencionó.

"El que nada debe nada teme, al final de cuentas se va a probar su inocencia. Es un ave fénix, ya lo hemos visto todos, entonces yo creo que vienen mejores cosas para ella, yo creo que la paz mental que necesita y la satisfacción como mujer, como persona, yo creo que es lo mejor que viene para ella ahora, después de tantos años de lucha", agregó.

Por otra parte, Alejandro Peinado quien es fan de la Trevi desde que tiene memoria, debido a que se identifica con sus canciones, llevó 100 rosas y aunque no tienen un significado más que el de agradecimiento, las entregó a su artista favorito.

"Vine con mi prima Milagros, ella también es fanática, a Gloria la queremos muchísimo y la admiramos demasiado, yo he venido a tres Palenques, de los tres años pasados y he ido a tres conciertos de 'Isla divina', de su nueva gira los conciertos me encantan, creo que son muy, muy, muy preparados", comentó con gran entusiasmo.

Poco antes de salir al escenario, la cantante Gloria Trevi, publicó en sus redes sociales fotografías en el backstage junto con Las Pérdidas, imágenes que fueron compartidas en diferentes plataformas.

Fue después de las 11:30 en que las luces del lugar se apagaron, el Palenque lució a reventar, había fanáticos en los pasillos y escaleras, el nombre de la cantante apareció en las pantallas, mientras sonaban algunos instrumentos que anunciaban el inicio de la velada, seis bailarines salieron al redondel y al cabo de unos minutos más, la Trevi generó gritos de euforia al llegar al centro del escenario.

Con un atuendo en color rojo y negro, deslumbró a todos, que con gran emoción gritaron, esto mientras se escucharon los temas "Ábranse perras" , misma que resonó en una sola voz, con lo que demostró que es una de artistas más querida en la ciudad zapatera.

"Gloria, Gloria, Gloria" se escuchó en los alrededores, al cabo de unos minutos de gritos y aplausos por parte de sus fans, la cantante rompió las alabanzas al agradecer a todos el apoyo que le brindan.

"Mi raza hermosa de León Guanajuato, raza esta noche nos vamos a poner bien intensos, ya empezó más fuerte, diciéndoles a aquellos que nos quieren atajar el camino, que se abran. Pero como dijimos que vamos a empezar fuerte para esta noche nos la vamos a pasar con madre, vamos a desahogar nuestros corazones, si alguna vez has puesto una canción de la Trevi, pa' llorar por algo que te dolió, ahora me tienes aquí en carne y hueso cabrón, pa' que llores en mi hombro y yo llorar en el tuyo vamos a hacer el recuento de los daños ", señaló la Trevi

"El recuento de los daños", "Psicofonía" y "Tú ángel de la guarda", que provocaron cada vez más emociones, hubo quienes dedicaron estas canciones y quienes la cantaron a todo pulmón.

Gloria no dejó pasar cualquier oportunidad para demostrar esa locura que tanto la distingue, desde pasear por todo el escenario, hasta tirarse al piso y cantar desde abajo.

"Más buena", "Se equivocó", "El favor de la soledad" y "Lo que una chica por amor es capaz", fueron las siguientes canciones en interpretar, donde Gloria Trevi recorrió el redondel, al mismo tiempo que cantaba se tomaba fotografías y aceptaba las flores y los obsequios de sus seguidores.

"Pelo suelto", "Con los ojos cerrados" y "Dr. Psiquiatra" transportaron el lugar años atrás; todos se pusieron a bailar y cantar desde sus butacas, los celulares se levantaron y captaron momentos inolvidables para los asistentes.

Fue hasta después de las 2:00 de la madrugada en que la velada llegó a su fin, esto luego de al menos cinco cambios de vestuario por parte de la cantante.