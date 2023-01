Feria de León 2023: Siddhartha ofrece noche extraordinaria [FOTOS-VIDEO]

León Gto.- Con un gran éxito y entusiasmo, Siddhartha cerró la noche del martes, en su primer Palenque, donde el cantante mexicano, encendió los ánimos de los asistentes.

Jorge Siddharta González Ibarra, nombre completo del cantante mexicano, regresó a la ciudad de León, con su “00:00 Tour”, donde prometió un show diferente a todos los anteriores, ya que al ser su primer Palenque el recinto se prestó para estar más cerca de su público.

Tras una entrevista previa a su presentación, el cantante reveló que el tiempo que ha pasado desde su primer disco ha generado un proceso de crecimiento en todos los aspectos y ahora que se presenta en un escenario diferente dijo sentirse feliz, nervioso, ansioso y contento.

"Lo que recuerdo de mis primeros shows, en etapa primaria de solista, creo que la primer ciudad que toque fuera de Guadalajara fue León, entonces hay una historia que se va desarrollando y es interesante porque vas cambiando de foro, va creciendo el público y se va haciendo una especie de amistad entre la audiencia", recordó Siddhartha.

"Yo creo que todo lo que vivo se ve reflejado en la música, todo, finalmente mi música tiene como característica que es un medio de expresión para desahogar todo lo que pienso, todo lo que me va pasando, es como una fotografía del momento y obviamente todo lo que me pasa y mas una cosa tan relevante como tener un hijo y aunque no quieras termina influenciando y explotando en muchos aspectos (...), estoy en una etapa en la que estoy muy contento con lo que vivo, tanto en lo personal como en lo profesional, me siento muy pleno y enamorado en todos los aspectos", agregó.

Los nervios antes de salir al escenario eran notables en el artista, a pesar de ello, en compañía de su pandero amarillo salió entre una luz azul y los gritos de sus seguidoras, la velada comenzó con "No es ni antes ni después", donde sus bailes por el escenario levantaron suspiros.

"80 Días" y "Película", hicieron encender los ánimos, tanto que el público inmediatamente se paró de sus lugares y comenzó a bailar, cantar y grabar cada parte del concierto.

"Qué gusto estar de vuelta aquí, en este formato nuevo para nosotros, se siente bien estar rodeado de esta energía, los invito a esta noche de fiesta, porque esta es noche de fiesta", mencionó a su público el joven artista.

"Ser parte", "El aire" y "Cardúmenes", anunciaban una inolvidable velada, tanto que todo el recinto acompañó estas canciones con la luz de sus teléfonos, que transformó el Palenque en una imagen inolvidable.

Las siguientes canciones fueron "Buscándote", "Huracanes" y "Mapa", fueron creados con gran emoción, tanto que desde el exterior se apreció cada canción.

"Naufrago", "Bacalar", "A la distancia", "Me hace falta" y "Paraíso Lunar", no dejaron de ser coreadas de principio a fin, al mismo tiempo que varios seguidores del cantante le entregaron flores y trataron de tomarse una fotografía con Siddhartha.

Justo antes de interpretar "Brújula", recorrió el redondel para tomarse fotografías con sus fans, quienes no dejaron pasar la oportunidad y llenaron la primera fila con la esperanza de obtener una selfie con su artista favorito.

"Únicos, únicos, únicos, únicos", se escuchó en una sola voz por todo el recinto, tras una pausa del cantante, el escenario encendió nuevamente sus luces y Siddhartha salió entre luces rojas y azules.

"Nos tardamos un poco porque y aprovechando que estamos en este Palenque íntimo", comentó, acto seguido su guitarra anunció las primeras notas de la canción "Extraños", con la que generó sentimientos de nostalgia.

Un grupo de mariachis comenzó a colocarse alrededor del redondel, entre los gritos eufóricos de los fanáticos, la canción "00:00", sonó en compañía del mariachi, seguida del tema "Únicos", mismo que anunció el término de la gran velada de quien fuera baterista de la famosa banda Zoé.

Tras la presentación exitosa en el Palenque de León, Siddhartha dejó en claro que es uno de los cantantes del momento más seguidos por el público de León.