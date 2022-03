Fanny Lu busca inspirar al amor con nuevo tema

Sonriente, Fanny Lu dice convencida: “No puedes dar amor si no te amas a ti misma. En mi trabajo con la OEA (como Embajadora de Buena Voluntad de los Derechos de la Mujer, los Niños y las Niñas), lo destaco, la organización tiene un programa que fomenta la sororidad, y estoy de acuerdo, pero antes de ser solidarias, debemos ser amorosas, con nosotras mismas primero y después con las demás, para reconocer su luz, sin sentir que nos opaca, al contrario, iluminarnos todas y cerrar un círculo de apoyo”.

A partir de amor propio, ella ha fincado su carrera. “Mis temas han sido inspirados por mi forma de pensar, por mi actitud de vida, lo que quiero que la mujer reciba de mí. La canción que le hice a mi padre y unas cuantas más que he escrito, vienen directamente de un sentimiento que tengo en mi corazón”, dice a El Sol de México la artista que se suma a la gira Los 2000 Pop Tour, que arranca el 10 de junio en la Arena Ciudad de México.

Fanny Lu está de visita en México por el estreno de Valió la pena, la canción que compuso para su novio como regalo de Navidad el año pasado y cuyo video es también la declaración de su compromiso de matrimonio.

“Siempre he dicho que la semilla del empoderamiento es el amor propio, que te ames tanto, sepas cuánto vales, que no permitas que nadie te vulnere, que reclames tus espacios, te dediques tiempo, con disciplina te formes, que nadie sea tu impulsor, sino tú misma”, asegura quien es más bien discreta y no comparte mucho de su vida privada. Hasta ahora, con una canción tan personal como ésta.

“La identidad femenina se gana si todas nos sentimos así. Qué más empoderamiento, que después de Dios tú, y después de amarte a ti misma, escoger muy bien ese amor que te acompaña, un amor sano, real, respetuoso, honesto, que te impulse. Y descubrí en esta canción, esa magia linda en torno a la invitación al amor bonito, porque cuando estás empoderada, tener un parcero a quien darle la mano, es importante, todo lo puedo, pero en compañía”.

Convencida de que “soy más poderosa si tengo un amor de verdad”, Fanny Lu destaca cómo Valió la pena, es una invitación a “dejar de justificar un amor tóxico, que como nos ama tanto, nos cela, nos prohíbe, y el amor de verdad no hace llorar, sana. Es un mensaje de renuncia a ese derecho que tenemos, que es el que realmente nos hace felices”.

Va por México

Fanny Lu aprovechó su viaje a México para grabar una versión en regional de su nuevo tema, que además es un anticipo del disco que planea lanzar próximamente. “Amo muchísimo este país, México ha sido muy importante en mi carrera, ese corazón que me han regalado es inmenso, siempre que vengo me siento tan amada, tan recordada, siento que ese espacio nunca se me ha quitado, en mis redes México es número uno y me siento muy agradecida, admiro y amo la música mexicana.

“La música es lo que más amo hacer, me ha hecho feliz y espero seguir en ella toda la vida, esta canción se llama Valió la pena, porque soy una persona de agradecer, de estar atenta porque si no te das cuenta de lo que te llega en la vida, no lo aprecias, la base de la felicidad creo que es esa, el aprecio, el reconocimiento, me gusta reconocer lo que me hace feliz y él (su prometido, el empresario peruano Mario Brescia) me hace feliz y decidí hacerle esta canción”.

Además de preparar un show que recopila sus éxitos, Fanny Lu alista su reencuentro con el público mexicano durante la gira de Los 2000 Pop Tour, en la que participarán Paty Cantú, Yahir, Playa Limbo, Motel y Bacilos, entre otros. “Es una celebración a ese momento donde la vida nos dio la oportunidad de darnos a conocer a través de la música en un momento muy mágico, de mucha fusión, de mucha alegría, mucho ritmo y vamos a estar compartiendo tarima en una gira por México, me siento feliz, aquí hice muchas giras al año y volver a este público tan magnético, espontáneo, tan expresivo, es un honor y espero volver a conciertos en solitario”.