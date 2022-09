Eugenia León rinde homenaje a Chavela Vargas

La música mexicana es como los tacos, pues cada quien se los come cómo puede y cómo quiere, dice Eugenia León y una de las cantantes que, en su opinión, ha ejercido una gran apertura en su quehacer como intérprete, ha sido Chavela Vargas.

La llamada "Dama del poncho rojo" fue desde sus primeros años una gran influencia para ella, pues le enseñó la importancia de atreverse a romper estereotipos.

"La escuché de niña, como estaba acostumbrada escuchar a las cantantes de aquella época con esos grandes vestidos y adornos, muy femeninas, era un choque ver a una mujer vestida con el traje de indígena de manta, con su zarape, era como un cambio de paradigma", expresó en entrevista.

Y es que Eugenia está en desacuerdo con la idea de que todas las cantantes deban vestirse o lucir se cierta manera para abordar el cancionero mexicano, pues lo que realmente importa es tener las herramientas para aportar su propio estilo, tal como lo hizo Chavela Vargas en su momento.

Además, coincidió con Chavela en sus últimos años de actividad pública, cuando ambas, por separado, hicieron una temporada en el Teatro Bar El Hábito, a principios de la década de los 90, donde pudo ver "su sencillez total, la intimidad que ella creó, con dos guitarristas, ese formato de dos guitarras y ella en medio, seria, casi sin moverse, pero con una voz que expresaba todo".

Sin embargo, la cantante considera que la mayor herencia que tomó de Chavela fue su libertad para aceptarse a sí misma, y mostrarse sin filtros ante el mundo, pues al estar en una sociedad que constantemente juzga a la mujer, esa seguridad ha sido clave para conducirse en la industria.

"Para empezar, heredé la libertad de decir ‘me van a criticar y dirán cosas horribles de mí, pero la verdad que debo ser leal a mí misma y lo que me pasa’. Sí, asumo que me dejé mi pelo canoso, vi que ella tomó esa libertad desde hace muchos años, y dije también lo voy a hacer".

Gracias a ello, asegura que a sus 66 años ya no siente esa presión por aparentar. "Me siento muy orgullosa de los años que tengo ahora, y me encantaría decirle a las jóvenes que son tan bellas y hermosas como quieran ser, no necesitan la aprobación de una sociedad machista ni patriarcal. Porque a veces las propias mujeres llegamos a ser juezas muy crueles y desconsideradas con otras, y es una educación que debemos abatir".

Le rinden homenaje

Para celebrar este legado que la cantautora representa para la música y las mujeres, Eugenia se prepara para presentar por primera vez en Ciudad de México el espectáculo Chavela y sus Mujeres: un Homenaje a Chavela Vargas.

El concierto celebra su vida y obra, con un elenco conformado, además de Eugenia León, por Ofelia Medina, quien encarna a Chavela, así como las cantantes Ely Guerra, Ximena Sariñana y Marisoul, quienes estarán acompañadas por el Mariachi Gama Mil y Los Macorinos.

"Es el homenaje a su trabajo, pero también a ella como mujer, por ser una referencia para todas nosotras y un símbolo de libertad e integridad personal. Es algo que para muchas generaciones seguirá siendo un ejemplo, así que este espectáculo lo constituimos un grupo de cantoras de distintas generaciones", señaló.

Chavela y sus Mujeres: un Homenaje a Chavela Vargas tendrá dos únicas funciones, los días 29 y 30 de septiembre, a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris