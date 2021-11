Emmanuel Palomares narra su aventura en “¿Quién es la máscara?”

Emmanuel Palomares va por su décimo primera telenovela con la que iniciará grabaciones antes que concluya el año, y de la cual, dice, no puede revelar detalles, “mi nuevo papel a recrear es bastante complejo, los temas a abordar me gustan, es a lo que me dirijo ahora a evolucionar y divertirme en nuevo proyecto de telenovela”, confirma el actor, luego de vivir la experiencia durante un mes en el reality ¿Quién es la máscara?, quedando fuera con el personaje de Jocho, durante la cuarta emisión dominical.

“Ha sido de lo más divertido que he hecho en mucho tiempo. Es una experiencia llena de mucha incertidumbre para empezar, porque el reto consistió en guardar secretos”, declaró en entrevista con El Sol de México.

Jocho como concursante en cuatro emisiones cantó La pareja del año, No se me quita y en sonido de banda Llegaste tú, pero fue recientemente que también colocó en las plataformas digitales de música Provócame, la conocida por Chayanne; que ya no la interpretó en el reality, porque iba para el quinto programa.

“El público me ha pedido escuchar en plataformas las canciones, ya están colocadas con mi persona como Emmanuel Palomares, las tres que me oyeron cantar y la de Provócame de Chayanne que iba para el quinto programa. No tengo ninguna pretensión más que sólo divertirme y más que usar estas canciones para darle movimiento en las redes. No estoy cerrándome al canto. Por ahora sólo las colocó, me divierto y me entretengo con mis seguidores y a ver a futuro qué pasa”.

Emmanuel en la charla no quiso obviar su vestuario y su máscara como Jocho en el reality:

“El personaje Jocho fue bastante pesado, es uno de los retos. Lo que pasó conmigo que una vez que estoy en el escenario cantando y bailando, daba mi energía y todo en el escenario. Realmente terminaba bastante agotado, pero contento con la experiencia y la diversión que había hasta con los investigadores”.

Palomares afirma que gracias a su constitución física, no tuvo contratiempos de oxigenación con su vestuario y máscara:

“Soy un hombre que tiene muchos años con una disciplina en el ejercicio. De mantenerme saludable, el comer bien. Todo eso me ayudó y me mantuvo bastante resistente si bien era pesado el vestuario, yo tengo esa fuerza para sostenerlo en tantos movimientos, tanta producción y mi energía era alta siempre”.

Mientras el próximo domingo 7 a las 20:30 horas, ¿Quién es la máscara?, en su quinta emisión, producción de Miguel A. Fox.