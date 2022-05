Eleazar Gómez retoma su carrera como cantante

Como un avance de su nuevo disco De cero, Eleazar Gómez lanzó recientemente el sencillo digital Bbsame , a dueto con Milo Campos.

Retoma su carrera tras haber sido arrestado hace más de un año por violencia en contra de su entonces novia, un hecho por el cual, asegura, su imagen se sigue viendo afectada.

“Por supuesto, hay una sensación de tristeza, pero más allá de eso creo que todas las cosas siempre se ponen en su lugar en el tiempo adecuado. Hay que salir adelante y yo siempre lo he dicho y me gusta decirlo: somos guerreros en esta vida y pase lo que pase hay que seguir, echarle ganas”.

El actor y cantante también anunció que protagonizará el monólogo El árbol de la vida con la dirección y guion de Nacho Casano, que debutó en Marketeatro y con el cual hará una gira.

“Es un texto que llegó a mi vida en el momento indicado, como cuando sabes que lo que está pasando es por algo. Algo que llega y te impregna de paz y tranquilidad y sabes que tienes que ir por ahí. Es una introspección a la vida, hacia nuestra vida pasada y hasta nuestra vida del futuro, uniendo cada uno de esos sentires que te da la vida”, detalló.

Asimismo confirmó que tiene otra obra titulada El tema, en el que va su hermana Zoraida Gómez con Ricardo Franco, aunque aclaró que “no coincidiremos en el escenario, pero si estamos en el mismo proyecto”.

El cantante Milo Campos habló de su experiencia de trabajar al lado de Eleazar Gómez: “Desde que trabajamos juntos hubo una química, lo he conocido como persona, me parece un tipo con un corazón enorme y eso se ha podido plasmar en la música que he estado haciendo para él, BBsame es la primera canción que llevamos una colaboración, pero ya contamos con De cero, como se llama el disco y Contigo, y vienen más”.