Ivan Duconge prepara su nuevo disco "The Trip"

El DJ cubano Ivan Duconge, quien actualmente radica en Miami, comunicó que entre sus proyectos en puerta se encuentra la preparación de su nuevo disco que llevará por nombre “THE TRIP”. Además, pretende dedicarle más tiempo a la producción musical y a la terminación de su estudio de grabación.

Ivan Duconge mencionó que le gustaría realizar una colaboración con el percusionista de origen cubano Ángel Emilio; el DJ, compositor y productor francés David Guetta; el DJ, productor y artista James Hype y la cantante, actriz y empresaria mexicana Thalía.

Al hablar de su propuesta musical, Ivan Duconge comentó que su estilo lo podría definir como Open format, en donde el elemento más novedoso en su propuesta musical es la fusión de los géneros en diferentes escenarios.

“Mi proceso creativo está basado en el enfoque de la música actual, combinando ritmo del pasado y algo de mis raíces”, añadió.

Sobre sus inicios, Ivan Duconge contó que su primera memoria musical es de sus padres poniendo a The Beatles en un tocadiscos que había en su casa, esos momentos le gustaban, porque todo el mundo estaba feliz. “Desde que conocí la música sentí un interés especial por ella”.

Ivan Duconge platicó que en los barrios de su país se hacían fiestas, y él veía que la persona que ponía la música transmitía felicidad, ponía a todo el mundo contento, y él quería ser esa persona y esa curiosidad lo llevo a acercarse a los DJ de cada fiesta que iba y así fue aprendiendo como preparaban por adelantado los mix, en aquel momento se hacían en casetes.

“Empecé a escuchar las canciones en la radio que podían servir para las fiestas y que todo el mundo bailaba, las grababa desde mi reproductora de cassete y pronto tenía un mix variado, no era muy fácil, pero yo me divertía”. “Pronto mis casetes se volvieron populares en las fiestas, cuando alguien me dejaba ponerlos, y así comencé a tener un nombre, primero en el barrio y luego en otros lugares”. “Las personas me seguían y así conseguí pequeños contratos en clubs que hacían fiesta para la gente de mi edad, posteriormente continue trabajando duro hasta que llegué a hacer shows y fiestas grandes”. “Eso continuo hasta que me fui de Cuba para España a los 23 años, ahí inicié a trabajar en cosas diferentes para poder sostenerme económicamente y ahorrar para comprar mis equipos de DJ y poder retomar mi pasión por la música”. “Con el paso del tiempo logre trabajar en varios clubs en Mallorca y luego en Madrid”. “En el año 2013 decidí probar su suerte en Miami, USA”. “Aquí la acogida fue sorprendentemente cálida, muchos de mis seguidores de Cuba se habían mudado para esta ciudad y enseguida me preguntaron si todavía tenía la intención de seguir siendo DJ, mi respuesta fue un claro sí y desde ese instante y hasta el día de hoy, con mucho esfuerzo y dedicación, en el presente tengo el privilegio de tocar en los mejores clubs de Miami”. “Además he compartido escenario con el intérprete y compositor cubano Jacob Forever; con el dúo musical venezolano Chino & Nacho; el cantautor salvadoreño Álvaro Torres, entre otros.

Al aconsejar a los jóvenes que están incursionando en la música, Ivan Duconge manifestó “mi consejo es que deben escuchar la música y la forma de tocar de DJs que consideren que le pueden aportar elementos al estilo por el cual ellos quieren ir”. “Uno de los tips es observar bastante cómo reacciona el público a la hora de tocar según qué temas en los diferentes ambientes y otro es practicar mucho”.

Para terminar, Ivan Duconge determinó que lo que busca transmitir con su música es alegría, empatía, felicidad, “un viaje musical a través de un trabajo hecho con mucha dedicación y técnica para lograr esa bonita energía en el público”.