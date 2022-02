Puro poder latino: Bésame Mucho Fest tomará la ciudad de Los Ángeles

Los festivales de música cada vez incluyen más géneros en sus alineaciones, por lo que no es sorpresa encontrar en sus carteles artistas que difícilmente pisarían el mismo escenario en otra situación.

Un claro ejemplo de esto es el Bésame Mucho Fest, que se realizará casi al cierre de 2022 en el estadio de los Dodgers, en Los Ángeles, California.

Gossip La agenda 2022 de festivales que debes seguir

Aunque festivales como el Vive Latino se han convertido en el punto de reunión para artistas de diferentes géneros musicales, el Bésame Mucho Fest se llevó la corona en cuanto al eclecticismo.

Ya desde su cartel el festival rinde un homenaje a los anuncios en fachadas que suelen utilizar los organizadores para promocionar los eventos en México.

Esta fiesta musical, que está compuesta en su totalidad por proyectos hispanohablantes, tendrá tres escenarios: Rockero Stage, Las Clásicas, y Te gusta el pop?

El Rockero Stage está dominado por agrupaciones y solistas mexicanos, que van desde Zoé, Molotov y Kinky, hasta Caifanes, El Gran Silencio y El Tri.

Por el lado de Las Clásicas, el escenario estará dedicado al regional mexicano y las cumbias, teniendo como representantes de ambos géneros a gigantes como Los Tigres del Norte, El Recodo o Los Ángeles Azules y la Sonora Dinamita.

Además, si en la escuela era la o él fresa, el escenario Te gusta el pop? será tu refugio durante el festival, donde podrás corear a todo pulmón los éxitos de OV7, Sin Bandera, La Oreja de Van Gogh y Fey.

Hay que mencionar que este festival da un giro a otros eventos dedicados a la música latina, ya que dejó fuera de su alineación a todos los cantantes de reggaeton.

El Bésame Mucho Fest se llevará a cabo el 3 de diciembre y tendrá medio día de puro poder latino de las 11:00 horas hasta las 23:00 horas, y ya se dio a conocer el precio que tendrán las admisiones en la preventa:

Entrada general: 200 dólares (aproximadamente cuatro mil pesos)

GA+: 260 dólares (aproximadamente cinco mil 300 pesos)

VIP: 325 dólares (aproximadamente seis mil 625 pesos)