Con boleto y sin boleto disfrutan del concierto de Christian Nodal en San Francisco del Rincón [FOTOS]

San Francisco del Rincón, Gto.- Ni la lluvia detuvo el ánimo de la gente con sombrillas, impermeables y bolsas de hule, aguantaron para ver en vivo a Christian Nodal, que complació a quienes compraron un boleto para verlo y a los que desde las azoteas de su domicilio y afuera del recinto en sus camionetas, disfrutaron de su show.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

SIEMPRE NODAL

Con mensajes como” ¿Quién viene dolido? “Te voy a olvidar”, “Tóxica”, “A todos los que les falta alguien”, “Si aman a alguien no lo dejes ir”, Nodal ofreció un show de dos horas y media en la que bailó, cantó y dedicó canciones durante la velada.

@elnodal entrega gran noche a #SanFranciscoDelRincón. 🎶👏



👉 https://t.co/WB2gNsADbG pic.twitter.com/fBHWzESlkn — El Sol de León (@soldleon) June 11, 2022

En medio de la incógnita de saber sí llegaba acompañado de su nueva conquista, ver con qué color de cabello saldría, o si en Guanajuato se haría otro tatuaje, más de 10 mil personas esperaron casi tres horas bajo la lluvia al sonorense.

LAS FILAS

Casi todo estaba permitido para el concierto menos no traer sombrero, el sonorense realizó un viaje de más de 12 horas, procedente de Barcelona , arribó a la ciudad de León cerca de las 5:00 de la tarde.

Foto: Vanessa Hernández | El Sol de León

El público hizo lo propio. A partir de las 7:00 de la noche comenzó a formarse en sus respectivos accesos con todo el ánimo que representaba ver a su cantante favorito por primera vez en su ciudad.

Foto: Vanessa Hernández | El Sol de León

Aún y con la llegada de una repentina lluvia, tuvieron que esperar con sombrillas, bolsas y otros solamente se abrazaron en las largas filas, fue hasta las 9:00 de la noche que se dio acceso a los asistentes.

Foto: Vanessa Hernández | El Sol de León

SU PÚBLICO

Entre el público se encontraba León, originario de Celaya, viajó al concierto no solo para apoyar a su cantante favorito, llamó la atención, su cara con tatuajes similares a los del sonorense.

León, originario de Celaya. Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“Soy fan de él desde que estaba morrillo cuando inició en la música en Hermosillo. Es un vato muy alegre, muy creativo, muy entregado, una persona que todo lo que ha construido lo ha hecho honestamente.

¡Nadie se quiere perder el concierto de @elnodal en #SanFranciscoDelRincón.💃🕺

👉 https://t.co/WB2gNsj2k8 pic.twitter.com/S7SAGuMt1p — El Sol de León (@soldleon) June 11, 2022

Respecto a la situación por la que el intérprete de “Adiós amor”, comentó que no hay ningún músico que no haya pasado por una crisis por mujeres, sobre lo de J Balvin opinó que es parte del show, lo importante es donde está y lejos de afectarle, le ayuda para que más gente lo vaya a ver en los conciertos.

CASI TRES HORAS

En la espera no faltó la música y el buen ambiente con agrupaciones como La Banda Imperio, Puro Estilo y Leo Peña, mientras los instrumentos de Nodal estaban bien resguardados con bolsas negras

Hay quienes querían ver que los tatuajes fueran reales y llegaron con sus binoculares, en la espera “Las botellas tras botellas”, hicieron lo propio en la demora que se prolongó hasta la medianoche.

¡POR FIN LLEGÓ!

En medio de molestias por el retraso, la falta de logística y los excesivos precios del alcohol, la noche transcurría. A las 11:00 de la noche, en medio de un operativo de seguridad, llegó el cantante, escoltado con dos patrullas abordó de una camioneta blanca.

Llegó pero a su camerino, mientras el escenario fue ocupado por Las Gemelas Nevarez, las leonesas Liliana e Isabel, acompañadas del mariachi deleitaron al desesperado público, que acabó con chiflidos de molestia.

BIEN FORAJIDO

A las 11:37 pm, las luces del escenario se apagaron, para darle la bienvenida a quien se ha vuelto tendencia en los últimos meses, vestido es color negro y morado como su cabello, se persignó y corrió al escenario para entregarse.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“Se me olvidó”, fue el tema que abrió la noche, en la que valió la pena la espera al ver a un Nodal totalmente entregado y agradecido.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“¡Buenas noches, gracias por venirme a ver desde la primera fila hasta mero atrás! Mi nombre es Christian Jesús González Nodal en nombre mío y a todo el mariachi les agradecemos que estén aquí. Estamos muy contentos de venir a cantarles, hasta atrás a los que están en los techos, espero que esta noche sea inolvidable mi gente que la pase muy bien, si vienen dolidos o enamorados, disfruten, no queda de otra”, con el tono de voz , se supo que estaba bastante ronco pero no importó ni para él, ni para el público.

“CANCIÓN TRAS CANCIÓN”

El concierto lo echo andar con toda la energía con temas como “De los besos que te di” y “No es justo por él”, en todo momento estuvo interactuando, saludaba, posaba para las fotos, incluso accedió a dar autógrafos en algunos sombreros que le aventaban.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

Fiel a su estilo no dejó de lanzar indirectas “¿A quién le han roto el corazón?”,” ¿Quién viene dolido? “Te voy a olvidar”, “Tóxica”, “A todos los que les falta alguien”, “Si aman a alguien no lo dejes ir”, si no van a acabar en un concierto de Nodal”.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

Los brindis y las dedicaciones no faltaron acompañados con las letras de “Ayayay”, “Amor tóxico”, “Aquí Abajo”, y “Nace un Borracho”. “Se me olvidó”, “AYAYAY!”, “La mitad”, “Te fallé”.

“ESTOY MUY BIEN”

“No importa que nos rompan el corazón, lo más importante es que siempre se debe de actuar con amor, me dejé llevar dicen”, siguió la noche en la que complació a los enamorados, a los despechados y los tóxicos.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

Pasada la 1:00 de la mañana se puso más romántico con un homenaje a Vicente Fernández, Joan Sebastián y Pancho Barraza.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

El cantante se comenzó a despedir minutos antes de las 2:00 de la mañana, no sin antes agradecer al público toda la energía que había recibido durante su presentación. Concluyó con un “Estoy muy bien gracias a Dios por su apoyo”.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

A DETALLE

Realizó un viaje de más de 10 horas.

Se hospedó en León.

Lo custodiaban 2 patrullas de la Policía municipal.

Arribó a San Francisco del Rincón a las 11 pm.

Arrancó su show a las 11:37.

Recibió un sombrero de la marca Iturbide en camerinos.

Cantó más de 30 canciones.

A las 2:00 de la mañana terminó.

LAS MÁS COREADAS