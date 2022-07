Claudia Baseggio es apasionada y perfeccionista

La reconocida modelo venezolana @claudiabaseggio ha trabajado con importantes marcas en Venezuela y México, destacando entre sus logros el Sambil Model y la Chica Polar 2021, teniendo experiencia desde modelo de pasarela hasta modelo de campañas y talento de comerciales, además de ser una empresaria en crecimiento en la industria de la moda de su país.

Claudia Baseggio se define como una mujer trabajadora, que además de modelo también lleva años en la industria de la moda. Además es dueña de una tienda en Caracas - Venezuela en la que ofrece opciones exclusivas a mujeres que quieran verse lindas y estar en tendencias con piezas versátiles. “Les comparto mi closet a quienes se identifiquen con un estilo como el mío”, señala.

De los retos que ha tenido que superar para lograr sus sueños, @claudiabaseggio comenta “A muchos. Me fui muy joven de mi casa, vivía entre dos ciudades, que no eran la mía, para poder estudiar y trabajar. Emigré y probé lo que es vivir en otro país (México) donde aprendí muchas cosas en el área profesional y personalmente me ayudaron a crecer y madurar. Me separé de mis padres por varios meses, años y nosotros somos una familia súper unida y tradicional pero todo ha valido la pena”.

Al hablar de las diferencias de otras influencers y modelos Claudia Baseggio expresa “No sé si sea diferencia, pero trato de ser demasiado fiel a mi estilo. Trabajo con y para marcas que yo consumiría e incluso recomendaría. Soy demasiado apasionada y perfeccionista con mi trabajo. En fotos, videos, campañas, me gusta mucho aportarle a las marcas en el proceso de producción para que cada trabajo tenga mi sello y mi esencia”.

De las satisfacciones que le proporciona el trabajo que hace, @claudiabaseggio considera “Muchas. Que marcas te elijan para que seas el rostro que los representas, es una responsabilidad bastante importante por eso, soy tan seria, perfeccionista, responsable y disciplinada con mi trabajo. Conocer gente talentosa y maravillosa, también es una de las cosas más increíbles que vivo día a día porque cada campaña, cada pasarela, casa comercial, es el resultado de mi trabajo, como imagen pero también de equipos de profesionales que hacen todo realidad. Me gusta mucho el trabajo en equipo”.

Entre risas @claudiabaseggio manifiesta que los sueños y metas siempre se actualizan, cambian, se transforman. “Tengo un mantra que por cada logro, me propongo dos más y así voy, siempre retándome a ser cada vez mejor profesional, mejor ser humano, mejor hija, mejor novia”, afirma.

Claudia Baseggio revela que lo próximo que viene es su crecimiento como empresaria. “Amo el mundo de la moda, modelaje y negocios pero también estoy trabajando en un proyecto que me encanta y le estoy poniendo todo mi amor, para los que no saben, ir a la playa es una de las cosas que más me apasiona, es por eso que quise fusionar el mar con productos de cuidado para la piel y el cabello”, Finaliza.