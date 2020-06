Chucho Rivas no permite que la fama lo abrume

Chucho Rivas asegura no prestar demasiada atención a las redes sociales para lograr el éxito; se mantiene creando y está enfocado a producir música de la calidad para satisfacer a sus seguidores. Ahora lo demuestra con su nuevo sencillo Cursi que ya está sonando en las principales plataformas musicales.

“Intento tomarme las cosas muy tranquilo, a mí me ayuda mucho el ser muy autocrítico, siempre quiero lograr más y llegar más lejos. Conforme van llegando las cosas, las agradezco y las tomo con mucho cariño, en lugar de asumir que soy muy bueno. La gente me está ofreciendo su confianza y sé que le ayuda positivamente el que yo haga música, así que trato de llevar esa responsabilidad hacia el esfuerzo, para dar cosas de mayor calidad. Trato de hacer todo lo mío siempre enfocado y con la mente en frío para seguir creciendo y personalmente sentirme bien con mi crecimiento”, dijo en entrevista para El Sol de México.

Parte del crecimiento del que habla el originario de El Rosario, Sinaloa, tiene que ver con el trabajo que realizó para darle vida al que será su nuevo sencillo y que lleva por nombre Cursi: “Últimamente me ha gustado mucho escuchar el rap, como compositor me divirtió mucho el meterle mucha cabeza a las rimas, es un área en la que quería crecer un poquito más, estuve mucho buscando rimas complicadas y agarrando elementos de música urbana para hacer música pop”; contó sobre esta canción, en la que se pone más romántico que de costumbre; “Es chistoso hasta cierto punto porque creo que a todos nos da pena hablar sobre la cursilería, podemos ser cursis con nuestra pareja, pero ya la hora de admitirlo con las demás personas, cuesta trabajo y es complicado también, identificar el momento en el que se va a dar el siguiente paso y que cosas van a cambiar cuando estas realmente enamorado”, expresó el intérprete.

Con Cursi, Chucho Rivas, afirma que los géneros en los que mejor se desarrolla son pop, balada, urbano y electrónico, los cuales están muy alejados del sonido de la banda que se escucha en su estado natal. Rivas nos confiesa por qué no optó por irse por el camino del regional mexicano. “Desde chiquito interpreté canciones de balada y de pop, aunque disfruto mucho el regional mexicano, mi voz no se adaptaba al género, así que a la hora de hacer mi proyecto me fui por lo que siempre aprendí a hacer desde chiquito”. Sin embargo, hay otros aspectos que Chucho toma del género que reina en Sinaloa. “Mi forma de escribir, sí viene mucho de regional, ahí se trata de hacer todo más cotidiano y acercar las letras un poquito más a la forma en la que hablamos normalmente y eso me encanta, porque te permite ser mucho más transparente”, reiteró.

Cursi de Chucho Rivas estará disponible en plataformas digitales a partir del viernes 29 de mayo.