¿Nodal ya piensa en boda? Iglesia y padre ya tiene

León, Gto.- En menos de un año es la segunda vez que se habla de una posible boda de Christian Noda l , en esta ocasión con la cantante argentina Cazzu , se han vuelto la pareja de momento, aunque no han anunciado de manera formal su relación, todos lo dan como un hecho.

Una prueba más de esto es que se filtraron algunas imágenes que indican que el sonorense ya escogió sacerdote para su boda.

La información se dio a conocer a través de redes sociales cuando un sacerdote de Antigua Guatemala, dio a conocer un par de fotografías en las que aparecen la pareja en el Convento “La Merced”, cuando fueron captados juntos por primera vez.

El audaz padre decidió compartir que había conocido al sonorense y a la argentina por lo que subió fotografías y relató su experiencia.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo que si algún día me caso, va a ser aquí y que me casa el padre “Choco”, se despidieron de mi con un abrazo. Les regalé un rosario que se colocaron en cuello y les dije que recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, contó Luis Castillo, mejor conocido como padre Choco.

La información causó un gran revuelo por lo que el sacerdote decidió eliminar su publicación. La conclusión de los cibernautas es que las primeras fotografías que se compartieron de la pareja pertenecen a la visita en la que se dio a conocer una posible relación entre ambos artistas.

Hasta el momento el sonorense en un concierto expresó que se encuentra más enamorado que nunca y le dedicó a la argentina un “Te amo”, que se hizo viral. Tras esa declaración, el intérprete de “De los que te di”, ha sido duramente criticado pues los internautas han realizado debates señalando que no se puede amar a una persona tan rápido, incluso algunos aseguran que él no estaba en posición de amar a nadie debido a que su salud mental no está muy estable, debido a las polémicas que lo han rodeado desde hace varios meses.

Por ahora Nodal se encuentra feliz, por el éxito de su gira “Forajido”, con la que recorrió México y toda Latinoamérica. Hace unos días anunció que se tomará unas vacaciones de dos meses, para luego prepararse para sacar nueva música.