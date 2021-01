¡Libertad y justicia! Jennifer Lopez hace historia al hablar en español durante investidura de Biden

Durante la envestidura del ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se vivió un momento histórico, por primera vez se habló en español.

Jennifer López, la cantante latina del Bronx se las arregló para pedir "unidad" a toda la población en español en este país donde los hispanos son la primera minoría.

Tras el juramento de la vicepresidenta, Kamala Harris, un hecho histórico en EU al ser la primera mujer en ese cargo, tocó el turno de JLo.

Lopez, vestida vestida de blanco inmaculado, cantó This Land is Your Land (Esta tierra es tu tierra) y America the Beautiful en las escalinatas del Capitolio, en una ceremonia diferente, por la crisis sanitaria del Covid-19 y la ausencia de Donald Trump.

A la mitad de su interpretación, la artista de raíces latinas proclamó un mensaje en español:

Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos

El clásico This Land is your Land es una tonada de matices socialistas que Woody Guthrie supuestamente escribió en respuesta a la más nacionalista "God Bless America".

Dicha frase fue pronunciada minutos después por el presidente Biden, pero esta vez en inglés: “en este terreno sagrado, donde hace algunos días la violencia sacudió los fundamentos del Capitolio, nos unimos como una sola nación, bajo Dios, indivisible, para proseguir con la transferencia pacífica del poder“.

Las palabras forman parte del Juramento a la Bandera o Juramento de Lealtad, el que se suele recitar en eventos públicos y en los colegios de EU.

J.Lo, de largo cabello atado en una cola de caballo, vistió toda en Chanel: pantalón ancho blanco con un cinturón de cadenas y una blusa blanca con grandes volados en el pecho, así como un abrigo blanco largo, además de grandes joyas en manos, muñecas, orejas y cuello.

Minutos antes, otra "neoyorriqueña" del Bronx había participado en la ceremonia, aunque más sobria, de toga negra hasta el piso: la jueza de la Suprema Corte Sonia Sotomayor prestó juramento a Kamala Harris, la primera vicepresidenta negra y de origen indio de Estados Unidos.

Los hispanos en Estados Unidos, más de 60 millones (18% de la población), se hicieron así presentes en la investidura.

De los aproximadamente 20 millones que votaron en las presidenciales de noviembre un 70% lo hizo por Biden, y cerca de un tercio por Trump, aunque el expresidente llevó a cabo una dura política antiinmigratoria durante sus cuatro años de gobierno.