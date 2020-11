iLe, sin miedo a alzar la voz con su música

Desde su etapa dentro del grupo Calle 13, iLe ha utilizado la música para dar visibilidad a causas sociales, y así poner su "granito de arena" para lograr el cambio. La cantante considera que es labor de todos construir una sociedad más fuerte, y agradece la oportunidad que su profesión le ha dado de conocer a personas con opiniones variadas, ya que a través de estas voces ha fijado su propio juicio en torno a distintas cuestiones, y así continuar sensibilizando a través del arte.

"Ahora me siento más informada, mi postura no ha cambiado mucho. Me he involucrado más, y a través de la música estoy incitando a la gente a que tome conciencia. No es magia, son cambios que toman tiempo, no es como que vayan a escuchar la canción y haya un cambio, es poco a poco, pero seguiremos alzando la voz", compartió en entrevista con El Sol de México.

El tiempo jugó a su favor, y el lanzamiento de su más reciente sencillo, Donde nadie más respira llegó poco antes de las elecciones en Estados Unidos. En dicho tema habla acerca de cómo enfrentar los abusos de poder, mensaje que espera motive a las personas a involucrarse en los movimientos sociales, no sólo antes de un proceso electoral, sino durante toda la administración del ahora presidente electo, Joe Biden.

Aunque reconoce que las cuestiones políticas pueden resultar tediosas o aburridas para algunas personas, considera que mantenernos al tanto de lo que sucede en esas esferas es el primer paso para garantizar el bienestar de todos.

“A mí misma me pasaba que entraba en un terreno que no te invita para nada a conocer, porque tiene mucha complejidad, y me quería alejar. Pero hay que saber que si no las conocemos se pueden aprovechar de nosotros, hoy gracias al Internet tenemos cada vez más acceso a esa información, y somos menos vulnerables ante los abusos. Exhorto a todos los jóvenes que junten datos poco a poco, que escuchen noticias y pongan todo en tela de juicio, que no se crean todo lo que ven y vayan forjando su propio criterio”, apuntó.

Al cuestionarla sobre el papel de los artistas dentro de la política, fue enfática al señalar que sin importar cuál sea su ramo o profesión, cualquier persona que tenga la oportunidad de llegar a las masas a través de su voz, debe utilizarla para bien. “Los músicos también debemos involucrarnos porque somos personas y somos parte de la sociedad, y el arte es una buena forma de visibilizar las situaciones que nos oprimen para lograr un cambio”, afirma.