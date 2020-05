Por pandemia, Darío Ripoll cancela la producción de su primera obra

El actor Darío Ripoll tiene emociones encontradas porque a partir del domingo 26 retorna a la televisión con el programa de comedia Vecinos en su octava temporada de la producción de Elías Solorio, a fin de darle continuidad a su vida conyugal ficticia como Luis a lado de Mayrin Villanueva (Silvia).

Por otro lado, tiene la preocupación por consecuencia de la pandemia de salud Covid-19 en México, que le propició el posponer la obra inédita de su autoría que también producirá por primera vez y actuará a lado del también actor Luis Fernando Peña enfocada en la migración, en la que llevaba un año de preproducción y que también tuvieron que detenerse los ensayos.

"Mi obra teatral es para reflexionar en torno a los migrantes pero ahora continuaremos con los detalles hasta que haya las condiciones óptimas de estrenarla. Por lo que estamos en una incertidumbre porque no sabemos cuándo se van abrir los teatros, porque yo no creo que inmediatamente cuando se abran uno pueda tener su vida normal. No creo que la gente vaya luego, luego a los teatros, cines y conciertos, como si nada hubiera pasado, porque el virus no se va, se va a quedar ahí.

“Habrá que tomar medidas –sostiene el comediante-, tampoco la industria puede pararse, los teatros no pueden pararse y tendrán que buscarse alternativas seguras para que la gente pueda ir sin exponerse y colocar las butacas a sana distancia prudente. Poco a poco iremos regresando a las actividades, no nada más artísticas y culturales sino de cualquier índole”, detalló.

Mientras dice que con Vecinos ya tienen los primeros 10 capítulos de 12 episodios, es como vuelven a la pantalla chica, ya que ante el avance de la Fase 3 de Covid-19, “se tuvieron que detener las escenas por la cuestión sanitaria y por la seguridad de todo elenco y retomaremos el foro en fecha próxima para retornar a grabar los dos episodios que faltan”.

Darío habla de cómo distribuye su tiempo ahora en la cuarentena:

“La verdad nuestra vida ya cambió para siempre no vamos hacer los mismos ni el mundo tampoco después de esto. Hasta distinta es nuestra manera de relacionarnos, nuestra economía. Yo supongo que tiene que ser para bien, cambiaron nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos para con la naturaleza. Yo desde casa, desde mi trinchera trato de entender hacia dónde vamos a ir. Esto es una incertidumbre más que miedo, más que miedo al virus, sino qué va a pasar con nuestro trabajo, con nuestras vidas, con nuestras familias. Yo dedico tiempo a escribír, poniéndome un poco creativo redactado una nueva obra de teatro, platicando con mis amigos tratamos de ver qué manera de nuestras trincheras podemos ayudar tratando de crear historias”.

Finalmente Darío que comúnmente acude al cine afirmó que la ficción nos llegó para vivirla en la realidad: “Ya habíamos visto pandemias, enfermedades, apocalipsis… Ahora estamos viviendo una película y la naturaleza pidiendo su espacio. Todo eso me ha impresionado en nuestra realidad y conmino a que toda la gente tenga sana distancia, que sigan las indicaciones sanitarias y no dejen de usar el cubrebocas para que nuestro sistema de salud funcione”.