Celebran a Lupita D'Alessio en los Latin American Music Awards

Los Latin American Music Awards conmemoraron a Lupita D'Alessio con el Premio Leyenda, otorgado a las figuras que han dejado huella en la música.

La llamada "Leona dormida", quien está próxima a cumplir 52 años de carrera, recibió el premio en manos de José Luis Rodríguez "El Puma", a quien externó su admiración al recibir la estatuilla.

Al subir al escenario no pudo contener las lágrimas, pero antes de arrancar su discurso, dedicó el galardón a sus padres, y agradeció a Jesucristo.

"A México que me vio crecer, a Latinoamérica y Estados Unidos gracias por este camino, y mantenerme viva por casi 52 años. Que Dios les bendiga, muchas gracias", expresó.

Lupita inició su camino en 1971, a lo largo de su trayectoria ha ganado un premio OTI y un Latin Grammy a la excelencia musical. Ha lanzado 60 discos, de los cuales ha vendido alrededor de 11 millones, además de haber participado en 11 telenovelas.

AMA's se pronuncian contra la guerra en Ucrania

Los Black Eyed Peas abrieron la ceremonia de los Latin Music Awards este jueves, con una interpretación del tema "Where is the love", el cual dedicaron a Ucrania, bajo el lema "Detengan la guerra".

"No sólo en Ucrania, sino en todo el mundo, la gente está sufriendo. Tener a la comunidad latina aceptarnos en este escenario es increíble", expresó Will a su paso por la alfombra roja.

Para este número estuvieron acompañados por artistas como Prince Royce, Sofía Reyes, Chiquis, Esteman y Jhay Cortez, quienes interpretaron algunos fragmentos en español.