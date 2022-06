BTS estrena teaser de "Yet to come"

La agrupación surcoreana de k-pop BTS, estrenó el primer teaser de su video musical para su sencillo “Yet to come”, el cual integra su material discográfico “Proof”, que saldrá a la luz el viernes 10 de junio.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, Taehyung y Jungkook, están en los últimos preparativos para su regreso con este tema y también se dice que la banda regresará a los programas y shows musicales para la promoción.

En el adelanto se puede observar a los siete integrantes en tomas individuales, en medio de un campo de arena; luego se enfoca a Jungkook y al finalizar se escucha “Te best momento is yet to come” (El mejor momento está por llegar).

El álbum incluye tres temas inéditos: “Yet to come”, “Run BTS” y “For Youth”, pero también incluirán éxitos como “Dynamite”, “Butter”, “Life Goes On”, “Blood, “Sweat & Tears”, “Spring Day”, “Fake love”, “Idol” y “No mor dream”, por mencionar algunos.

BTS también ofrecerá una presentación que incluye varios temas de su producción musical, la cual fue grabada meses atrás en Las Vegas, Estados Unidos. Además, se reveló que contará con un invitado especial y se especula que puede ser Silk Sonic.

De acuerdo al calendario publicado por Bighit Music en Twitter, el 13 de junio, fecha de aniversario de la agrupación, se marca con signos de interrogación esa fecha y se espera que anuncien un tour o gira mundial que llegue a Latinoamérica.

Nominados a los Premios MTV Miaw 2022

La boyband de K-pop, está nominada en dos categorías de los Premios MTV Miaw: Hit Global del Año con “My Universe” y Dominio Kpop.

En las categorías compiten en votaciones con Lisa de Black Pink, Monsta X, Twice, Super Junior, Momoland, NCT 2021 y Seventeen.

Los premios se llevarán a cabo el 10 de julio en el Pepsi Center en la Ciudad de México a las 8 de la noche.