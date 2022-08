BlackPink celebra seis años de trayectoria

León, Guanajuato.- Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo cumplen seis años como grupo BLACKPINK, y luego de una pausa, lo celebran con varias sorpresas sus seguidores en el mundo llamados los BLINK.

El aniversario se celebra el ocho de agosto, pues es el día que se fundó en 2016 con su primer lanzamiento “Square One”, del que se desprendieron éxitos como “Boombayah” y “Whistle”, el cual marcó el gran éxito que tendrían los siguientes años.

En Corea del Sur, donde nació esta agrupación, ya es ocho de agosto, por lo que a la media noche anunciaron de forma oficial la fecha y detalles para su próximo sencillo de pre-lanzamiento “Pink Venom”.

Se lanzará el 19 de agosto, un mes antes del lanzamiento del álbum completo de BLACKPINK, “BORN PINK”, el cual llegará en septiembre.

LAS COLABORACIONES

Las cuatro cantantes han estado detrás de éxitos como “How you like that”, “Pretty savage”, “Lovesick girls”, entre otros. Adicionalmente, han tenido colaboraciones con importantes figuras de la escena, como es el caso de Selena Gomez en “Ice cream” o “Kiss and make up” con Dua Lipa.

La compañía que las dirige también apostó por sus carreras como solistas. De las cuatro integrantes, solo tres se abrieron camino en la música, con la excepción de Jisoo, de quien se estima que entre el 2022 y 2023 presente su proyecto.

Como dato curioso, este regreso a la escena será uno de los más ambiciosos para el grupo femenino y su equipo. Este contará con dos VM, videos musicales, en los que no se colocó un límite en el presupuesto.

¿Cuánto dinero tienen las BLACKPINK?

La fama de BLACKPINK no conoce los límites y, es que, las integrantes se han distinguido por romper récords, ser embajadoras de importantes casas de moda y actuar en Coachella.

Aunque no habían sacado música nueva en más de dos años, Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie encontraron otras actividades para generar ingresos: desde protagonizar un drama coreano hasta lanzar sus mini álbumes en solitario. Además, tenemos que su demanda y valor van en aumento día a día, por lo que de acuerdo a los expertos de la industria la fortuna de cada una de las integrantes oscila entre los ocho y 10 millones de dólares.