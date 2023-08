Big Time Rush provoca explosión de alegría en el Palacio de los Deportes

Big Time Rush no necesitó salir al escenario para hacer que sus fans estallaran de alegría. En cuanto se apagaron las luces del Palacio de los Deportes, las 15 mil personas presentes comenzaron a gritar su nombre al unísono.

En cuanto Kendall, James, Logan y Carlos aparecieron, el público lanzó una ovación de alegría, y comenzó a saltar al ritmo de "Can't get enough" (tema que da nombre a la gira actual) , provocando que el piso vibrara.

Dos pequeños grupos de fans los acompañaron arriba del escenario durante "Elevate" y "Song for you", y tras una breve pausa de un minuto, descendieron para que el show continuara con "Waves" y "Weekends".

"Estamos felices de estar de vuelta. Canten con nosotros, en ésta que sigue nos van a tener que ayudar", dijo Kendall, mientras interpretaban una versión acústica de "All over again".

"Los queremos muchísimo, en serio. Tenemos muchas personas aquí está noche", dijo Carlos en un español casi perfecto.





"Muchas gracias por estar aquí está noche, esta es nuestra cuarta vez tocando aquí. O tal vez sean cinco. Sólo sabemos que no será la última", complementó James en inglés.

La agrupación siguió charlando con sus fans en "spanglish", resaltando que en cada visita aprenden más español y beben más tequila. Concluyeron su plática invitando a todos a escuchar su nuevo álbum con sus seres queridos, y cantar con ellos el tema "Ask you tonight".

Las luces del escenario se tornaron verdes, para dar paso a la siguiente parte del show, que comenzó con "Forget you now" y "Love me love me". Entre el público se observaban carteles con mensajes para los cantantes, expresándoles su admiración, e incluso pidiendo felicitaciones de cumpleaños.

Mientras sombra "Paralyzed", los cuatro bajaron para tomarse fotos con el público y cantarles de cerca a quienes se encontraban en primera fila. "Te queremos muchísimo, nos vemos la próxima vez", bromeó Carlos.





Pero el show todavía estaba lejos de terminar. Para dar pie al tema "Worldwide", invitaron a algunas fans al escenario, para cantarles al oído. "Esta canción nos recuerda lo mucho que significa para nosotros tocar para ustedes", dijo Logan.

El repertorio siguió con "Invisible", "Dale pa'ya" (donde contaron con Maffio como invitado), "Suave" (en la cual se les sumó Calacote), "Confetti falling" y "Big time rush".

"Gracias Ciudad de México, han sido de las mejores noches que hemos tenido. Una noche gigante", dijo Carlos antes de despedir el penúltimo bloque del concierto, y su compañero Logan le pidió agregar que ésta fue una velada perfecta para ellos.

El show finalizó con tres de sus grandes éxitos, "Windows down" "Boyfriend" y "Til I forget". Aunque los fans salían muy contentos del concierto, la salida resultó caótica, debido a la fuerte lluvia que caía en la zona.