Benny Ibarra se conecta con su audiencia en la Feria de León

León, Guanajuato-.Se apagaron las luces del escenario y sonó una canción de Boney M, fue “Rivers Of Babylon”, pero no eran los intérpretes originales de música disco que la cantaban, sino era Benny Ibarra de niño en sus empiezos en el mundo de la música y es que fue su primera grabación y así, entre el humo artificial, apareció la figura del ex Timbiriche para recibido por una cálida ovación en el Teatro del Pueblo en la Feria Estatal 2020.

El cantante, músico y productor, ofreció de sí, su voz y su talento e inició su concierto con temas como “Tonto Corazón”, “Uno” y “Más de ti”, Ibarra agradeció a cada uno de los asistentes el compartir el aquí y ahora en la Velaria de la Feria.

“Realmente para nosotros es un privilegio estar aquí esta noche, tendríamos 10 años sin cantar estas canciones y venirles a catar a ustedes, está increible, generosos por estar aquí por tomarse su tiempo, en vez de estar viendo Netflix, venirse a ver un concierto está muy bien” dijo Benny Ibarra a sus miles de fans que gritaban, al verlo en León entonar sus pistas con cariño.





⬇️Da clic aquí⬇️

Gossip Grupo Pesado pone a bailar a miles en la Velaria de la Feria

La frase: “Esto es único e irrepetible, solo existe el aquí y el hoy así que hay les va un ramillete de canciones muy especiales para este momento, para el hoy, el aquí y el ahora canciones que no ha conectado mucho tiempo atrás”.

“Crean lo bonitos y bonitas que se ven desde aquí arriba” dijo ante el micrófono Benny Ibarra que entonó piezas de toda su carrera como solista, como “Cada paso”, “El amor después”, “Perderte para encontrar”.

Benny Ibarra no dejó de cantar temas que tocaron las fibras más sensibles de chicas y chicos que cantaron “Inspiración”, además de “Sin ti” y “Cielo” pues estos temas tuvieron un efecto especial en los asistentes para hacer una velada de nostalgia y recuerdos.