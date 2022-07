Anyelo RR no tiene “Enemy” en lo musical

Después del tremendo éxito del remix Mano en el Piso junto a Brray y Jawy Mendez, con la producción de Eliosbel Galarraga “El Brujo”, Anyelo cambió el camino del género urbano con tan brutal tema.

“Creo que en estos momentos el género está dando un cambio para bien y lo están mirando con otros ojos y otro punto de vista. Mano en el Piso fue algo orgánico que se dio gracias a que ya tenía relaciones con estos dos artistas. Estoy muy agradecido con estos colegas, ya que han aportado bastante a este gran proyecto que, en lo personal, me lo disfrute mucho”, declaró.

Ahora Anyelo presenta su nuevo sencillo “Enemy” un trap poderoso con rimas potentes que encajan barra tras barra marcando ese flow característico del artista cubano, repitiendo con Eliosbel Galarraga “El Brujo” en la producción.

Enemy es un tema en el que yo me desahogo contra las personas que, tal vez, sin conocerte te juzgan y hablan de ti, sin saber en verdad quién eres. Entonces, a personas así las prefiero a distancia y, por ende, les deje saber lo que pienso de ellas en ese tema”, manifestó.

Y es que, a pesar de los tragos amargos que han pasado siendo un artista independiente, Anyelo RR, no se imagina su vida sin música, ya que siempre supo que su pasión era el estar detrás de un micrófono. Una de sus principales influencias musicales ha sido Tego Calderón y no descarta en un futuro grabar con el abayarde así como también incursionar en el mundo de las pasarelas y la confección.

“Si no me dedicara a la música, creo estaría en el mundo de la moda, ya que me gusta mucho el arte de la moda y la joyería, así como el crear prendas de arte, etc. También me gustaría hacer una colaboración de ropa; me gusta mucho la moda”, dijo.

Corridos tumbados o corridos urbanos

En la actualidad, se han borrado las fronteras de los géneros al fusionar diversos ritmos lo que lleva a demostrar la versatilidad de cada artista, por ende, Anyelo RR no descarta colaborar con exponentes mexicanos.

“De México soy buen amigo de Jawy Méndez y también de Natanael Cano, por lo que, si en algún momento se da otra oportunidad que sea porque nace de corazón”, dijo.

El límite es el cielo

Anyel Rubier Reyes, mejor conocido como Anyelo RR tiene claro una cosa a futuro; el poder ayudar a las siguientes generaciones con su sello discográfico y llevarlos por el camino correcto hacia la cima, por lo que manda un mensaje a todos ellos.

“A los jóvenes de la isla que quieran dedicarse a la música quiero decirles que sí se puede. Si es su pasión tienen que confiar en lo que hacen y no escuchen a lo que digan por ahí de ustedes. Recuerden ese dicho que dice ‘Al loco no lo llaman loco después que lo logró’ y eso es verdad”, finalizó.