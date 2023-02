Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian su separación "Se transformó el amor"

León, Gto.- (OEM-Informex).- Andrea Legarreta y Erik Rubín, una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo ha decidido poner fin a su matrimonio de casi 23 años, pues unieron sus vidas el 1 de abril del 2000.

En el marco del mes del Amor y la Amistad, la conductora del programa Hoy, quien siempre ha utilizado sus redes sociales para expresar su forma de pensar y de sentir, lo hizo también para compartir con sus seguidores esta decisión que dijo, se tomó hace cinco meses.

En su Instagram publicó un video donde se le pasear con el padre de sus hijas Mía y Nina por lo que parece ser Central Park, la imagen es conmovedora pues caminan abrazados, mientras alguien los graba y de fondo se escucha la canción “The Scientist”, de Codplay.

“Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de cinco meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar”, dice parte del mensaje que posteó con el video.

La pareja estuvo en León, en noviembre del 2021, pues Andrea formó parte de los conductores del Festival Internacional del Globo (FIG), donde estuvo acompañada precisamente del intérprete de “Cuando mueres por alguien”, con quien se tomó varias selfies para aprovechar el colorido escenario del evento.

En el comunicado, la también actriz dijo que las parejas se enamoran y se unen con el anhelo de que sea para toda la vida, durante sus años como esposos, crecieron, aprendieron y superaron momentos muy duros, pero que lo más valioso fue que formaron una bella familia.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado”, escribió Legarreta.

En cuanto a los motivos de la decisión añadió que no hubo pleito, nada malo, ni turbio y que la única razón es la transformación del amor en pareja.

Por la parte de negocios, también aclaró que seguirán siendo socios de las empresas y que compartirán varios planes de trabajo en conjunto.

También dejó entre ver la posibilidad de que no sea algo definitivo pues agregó: “Hoy no sabemos que suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue una decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo”.

Finalizó pidiendo respeto para ellos y su familia firmando con su nombre y el de Erik.

Compañeros y ex compañeros del matutino que encabeza por Las estrellas como Galilea Montijo, Lambda García, Mauricio Mancera y Raúl ”El negro” Araiza, externaron su apoyo y cariño.