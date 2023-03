André Carpinski, un abogado que lleva el mundo jurídico a las redes sociales

André Carpinski es un abogado de origen brasileño que ejerce el derecho civil en Paraguay, donde pretende ganar reconocimiento como litigante que se esmera cotidianamente en actualizar sus conocimientos y ayudar a quienes lo necesitan a través de todos los medios a su alcance, incluyendo las redes sociales donde cuenta con miles de seguidores.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Quiero ser reconocido por mi competencia, porque estoy en ese camino y trabajando para eso, estoy constantemente estudiando para que la gente me reconozca a nivel internacional y lograr un prestigio en cuanto a eso”, señaló en entrevista.

“Mi contacto con la abogacía sucedió mucho antes de egresar. A mediados del 2017 empecé a trabajar en una oficina con un prestigioso doctor que me enseñó muchas cosas y siempre me motivó y me ayudó en todo lo que necesitaba para seguir adelante y concluir mi carrera”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por André Carpinski (@caarlosandre)

Fue durante esa etapa de formación cuando encontró esa voluntad de aportar a la sociedad, ya que considera que la abogacía es para poder ayudar a mucha gente.

“Soy especialista en derecho procesal civil que elegí porque me parece muy importante y esencial, que es el patrimonio de las personas y protegerlo es un deber al que todo abogado aspira”, indicó

El abogado de 25 años es egresado de la Universidad Nacional del Este, en Paraguay, cuenta con la Especialización por la Universidad de Buenos Aires y actualmente hace su maestría en derecho procesal civil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por André Carpinski (@caarlosandre)

“Siempre creí que las redes sociales y la tecnología eran un factor determinante para tener una postura hoy día y hacer llegar contenido a mucha gente de forma fácil y rápida, sin dejar de ser profesional”, señaló.

Gossip Tomer Shaked: Consejos para vender online en la era de la web 3.0

Las redes sociales, indicó, son esenciales para su carrera porque ve en ellas un campo a ser explorado, ya que en Paraguay no hay muchos profesionales que la utilicen como una herramienta que pueda ayudarles y ayudar también a la sociedad.

“Hay un gran número de gente en pobreza, sin estudios, y en estado vulnerable, pero que si están en redes sociales y creo que es eficaz y esencial para todo abogado explorarlas”, explicó.