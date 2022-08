Ana Karyna Arrieche al frente de BYKANVAS

La fotógrafa, cinematógrafa y diseñadora gráfico e industrial venezolana Ana Karyna Arrieche, quien actualmente radica en Miami en donde liderea un equipo de creativos que conforman el estudio creativo BYKANVAS, habla de cómo surgió este exitoso proyecto.

“ByKANVAS surge por la necesidad de comunicarme visualmente, quise juntar todo lo que yo había experimentado y aprendido durante muchos años para crear un estilo único, empecé trabajando y aprendiendo de los mejores fotógrafos, directores y editores, y ahora estoy en la etapa del desarrollo de mi agencia”, afirma.

De la inquietud que la llevó a crear Kanvas, Ana Karyna Arrieche detalla “KANVAS siempre fue la forma en que me llamaba, mi A.K.A cuando diseñaba, o tomaba fotos. Todo fue evolucionando y hasta la fecha me dicen KANVAS. Durante mi carrera siempre estuve enfocada en el arte y quise incluirlo en mi estilo, es definido como MIXED MEDIA una forma de mezclar medios visuales”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KANVAS | PHOTO & FILM (@bykanvas)

Ana Karyna manifiesta que para ella el arte representa la base fundamental de BYKANVAS, “el mismo nombre es parte de eso, cada persona al comenzar una obra elige su canvas, es decir, su lienzo. Para mí, el arte es parte de nuestro día a día y ahora con las redes sociales podemos comunicarnos y mandar un mensaje”.

“El arte perdura en el tiempo, y me he dado que ese es el fin. Poder realizar algo que inspire y perdure”, explica.

Al elegir a su equipo y las áreas conforman Kanvas, Ana Karyna Arrieche comenta “mi equipo lo elijo según el proyecto que se esté ejecutando, cuento con una carta de diseñadores, editores, coloristas, filmmakers, asistentes de producción para lograrlo. Creo mucho en el cambio constante de los creativos y he tenido la oportunidad de conocer a personas sumamente talentosas y profesionales para hacerse cargo de las distintas áreas que se requieran en un proyecto”.

“Hay personas que le llaman intuición y la tengo para saber a quién tener en mi equipo. Que lo disfrute, que sea capaz de soportar toda la presión artística y de tiempo. Las áreas que manejo son de fotografía, music videos, campañas publicitarias, fotografía para películas”, explica.

Ana Karyna Arrieche determina que la clave para poder lograr un equipo de ensueño es la constancia y la disciplina, “mi circulo profesional son personas de alto rendimiento. En muchas ocasiones soy parte de los equipos más grandes de la industria de la música y del deporte, entonces llevo esos conocimientos a mi equipo. Y comienzo a desarrollarlo con mi equipo en cómo puedo hacer para que ellos sean los próximos bad ass de la industria”.

Ejemplifica Ana Karyna Arrieche que lo que hace diferente a KANVAS de otros artistas visuales, gráficos, de otras casas productoras es que existe un mensaje para inspirar a todos esos creadores. “No hay que pensar demasiado”.

Lo que hace único el estilo de KANVAS a nivel mundial, Ana Karyna Arrieche declara que es el hecho de que ha trabajado con muchas culturas, y esto le ayudó a entender el lenguaje popular, como hacer que el contenido que realizan sea atractivo para las masas, además de que es limpio, es claro en su mensaje.

Proyectos relevantes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KANVAS | PHOTO & FILM (@bykanvas)

De los proyectos más relevantes que han trabajado hasta el momento, Ana Karyna Arrieche menciona “son muchos, porque cada uno tiene relevancia en aprendizajes, por ejemplo en la parte americana tuve la foto de portada para Kodak Black en Before I Go ft Rob Wave, y estuve con Kodak durante todo su álbum documentando, con Jack Harlow fui su fotografía personal para la gira de Creme de la Creme, entre otros artistas relevantes en la música americana. La parte latinoamericana, fui fotografía oficial de Natti Natasha una de las portadas con más éxitos fue la de “Ram pam pam” con Becky G, y Daddy Yankee con “Problema”, aparte de que salí en el video de esa canción como modelo, una de las experiencias más locas de mi vida, en videos de música tuve la oportunidad de dirigir “Pan y mantequilla” con Mike Bahía y “Efecto Pasillo”. También dirigir videos para Cesar Paniagua un artista de Costa Rica que reside en Miami, con atletas he tenido la oportunidad de hacer campañas para Venus Williams, tenista profesional y con Reyna Castellanos, futbolista profesional, el último proyecto que me tiene emocionada es para una película que se está grabando y estará en una de las mayores plataformas digitales”.

La imagen en la actualidad





Ana Karyna Arrieche indica que en la época actual la imagen es muy importante, es un mensaje, y con las redes sociales se hace más determinante la forma en la que se manejan los colores, tonos de voz y expresiones para comunicar de la mejor manera. “Mi trabajo y las oportunidades que he tenido han sido parte por eso, porque tuve siempre mi imagen y mi estilo definido, aunque al principio fue un reto no irme por lo popular sino crear lo Nuevo Popular”.

KANVAS confirma Ana Karyna Arrieche que es ella y su alter ego, ya que se considera una persona súper tímida, “como artista creer en mí ha sido todo un journey, KANVAS es esa persona que es rebelde y no le importa rayas en una fotografía, mezclar un video, inventar y romper paradigmas. Es la dualidad de todo ser humano, pienso que tenemos que tener un balance y KANVAS lo ha sido para mí. KANVAS es la que se para enfrente de cualquier artista para trabajar en conjunto con mucha actitud, y Ana Karyna es la parte que maneja todos los negocios que vienen detrás de eso. El arte no sobrevive sin un esquema”.

♬ original sound - bykanvas @bykanvas Hello #miami

Ana Karyna le recomienda a la gente que a la hora de generar su contenido visual en redes sociales, observen que se vea bien y se escuche bien, debemos acordarnos que es un mensaje. Y es 50% y 50%, puede que se vea bien pero no se escucha bien, y viceversa. “Ahora todos podemos hacer contenido desde nuestro celular a si que más vale tener cuidado con lo que mostramos, con las paletas de colores que te definan”, puntualiza.

La evolución que tendrá todo lo multimedia Ana Karyna Arrieche indica “la música es ahora un alcance de todos, al editar tenemos más variaciones de sonidos para jugar y hacernos virales. La venta en redes sociales va a incrementar y los lives van a superar a los reels, entonces la presión va a quedar ahora en la persona que está dando el mensaje”.

Artistas mexicanos

Ana Karyna Arrieche declara que le gustaría trabajar con el diseñador mexicano de moda Benito Santos a quien conoció hace unos años en un desfile en Miami y tuvo la oportunidad de hablar con él. “Otros artistas mexicanos que conozco son Juka Juka, un estilista que vengo siguiendo desde hace mucho, amo lo que hace y lo que inventa. Gabriela Medina estilista mexicana que reside en Miami, he trabajado con ella y es lo máximo, su estilo, su forma de ser y su visión”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KANVAS | PHOTO & FILM (@bykanvas)

Los artistas mexicanos que la han inspirado Ana Karyna Arrieche recuerda cuando trabajó con Thalía junto a ARROW MEDIA siendo una de las mejores experiencias, la inspiro mucho, “en el momento que estuvimos juntas ella me dio una clase de iluminación en 15 minutos, nunca lo olvidare, junto a su energía hizo que la amara aún más”.

Filtros en redes

Al opinar de los filtros en las redes y la ruptura con la verdadera esencia de la persona, Ana Karyna Arrieche opina que las redes sociales ya son parte de nuestra vida, antes teníamos cirugías ahora filtros. “Si a la persona que lo usa la hace sentir bien o lo hace reír, thanks fine, considero que todo en exceso hace daño”.

Kanvas

Ana Karyna asegura que el equipo Kanvas se está actualizando para las últimas tendencias con el Metaverse. “Mi equipo ha experimentado días en el Metaverse y estamos viendo como estar ahí como creadores para cuando la plataforma alcance su máximo rendimiento”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KANVAS | PHOTO & FILM (@bykanvas)

Del proceso creativo de Kanvas, la líder de la agencia explica que le gusta dibujar en forma técnica. “Soy diseñadora industrial y tengo una manera particular de explicar mis ideas y lo hago con dibujos, visualmente me gustan los libros, y PINTEREST, es la mejor plataforma para distribuir contenido y buscar inspiración organizada”.

Los retos, objetivos que sigue para Kanvas, Ana Karyna Arrieche revela que el principal reto es perdurar. “He estado en la industria por un tiempo y he visto como hay personas que pegan y desaparecen. Mi mayor reto es perdurar con mis clientes, y seguir creciendo para poder brindar oportunidades de trabajo para creativos. Al igual que oportunidades de que empresas cada vez más grandes crean en mi visión y me permitan expresarme como mejor lo sé hacer, mezclando medios”.

Proyectos a largo plazo

Los proyectos a futuro de Ana Karyna Arrieche es dirigir tres music videos, y hacer un shortfilm con un mensaje muy lindo y alentador para las mujeres. Y como agencia desarrollar campañas para empresas en Miami.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Nada es fácil pero entendí que la perseverancia y la disciplina tienen un peso importante en el éxito de cualquier idea”, concluye Ana Karyna Arrieche.