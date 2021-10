Alex Lora y El Tri se presentarán este sábado en la Arena Ciudad de México

Para Alex Lora volver a los conciertos presenciales para reencontrarse con sus fans "chilangos" es una bendición, y es que durante la "cuareterna", como él mismo la llama, hubo un momento en que vio muy cerca el final de El Tri.

"No es que pensáramos en retirarnos, sino que veíamos que ya no iba a haber tocadas. Cuando empezó esto decíamos ‘es un mes o dos’, pero nos pegó porque ya cuando gente cercana a nosotros empezó enfermar, o se nos adelantó para irse al cielo, fue cuando vimos el panorama muy feo, y no sabíamos si íbamos a volver a rocanrolear en vivo", declaró a El Sol de México en conferencia de prensa.

Gossip Alex Lora recuerda la locura en Avándaro: "Esa tocada fue mágica"

El cantautor se prepara para presentarse en la Arena Ciudad de México este sábado 23 de octubre a las 21:00 horas, evento donde además conmemorará los primeros 53 años de carrera de El Tri, y recordarán a sus colegas fallecidos, como Lalo Tex, Armando Manzanero, Charlie Montana y Sax.

"Va a ser un concierto de muchas memorias, vamos a rendir un homenaje a esa banda que ha rocanroleado con nosotros en otros aniversarios, pero en esta ocasión ya no van a estar", comentó.

Al preguntarle cómo le gustaría ser recordado cuando ya no esté, respondió que simplemente "echando desmadre y gritando ¡que viva el rock and roll!".

Este concierto forma parte de la gira Las piedras se vuelven a encontrar, que inició hace unos meses en Estados Unidos, y continuará por diferentes ciudades después de pisar la capital. Además de ello, para el festejo de aniversario preparan un álbum llamado Qué chingón, donde incluirán covers y éxitos propios.

RECUERDAN SU ENCUENTRO CON LOS STONES

Ya entrados en el tema de rendir tributo a músicos fallecidos, Alex y Chela (quién también estuvo en la conferencia) recordaron al fallecido baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, y el momento cuando abrieron los conciertos de "sus satánicas majestades" en México en 1998.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La pareja recordó que fue sorpresivo para ellos cuando los británicos les pidieron pasar a su camerino para saludarlos, y celebraron que un grupo de tal relevancia internacional haya visto el gran cariño que el público mexicano le tiene a El Tri.

"Todos estaban muy impresionados de que la raza nos pidió otra rola los dos días, inclusive el segundo nos invitaron a pasar a su camerino con ellos y nos pusimos tomar un tequilita. Le regalé mi playera de la Virgen a (Keith) Richards, y se la puso para su segunda tocada. Mi domadora (Chela) se tomó foto con Charlie y Mick Jagger, estuvimos cotorreando a toda madre con ellos", platicó Alex.