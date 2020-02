Ada Luna lanza su nuevo sencillo Ser

La cantante y compositora guanajuatense Ada Luna recientemente lanzó su nuevo sencillo “Ser” una pista influenciado por los géneros que más le gustan como el Jazz y el Blues, ya que estos reflejan su voz y su personalidad.

Ada Luna ha compartido escenario con artistas como Sofia Macchi, Cecy Leos, Elefantes, Paquita la del Barrio etc, además de tocar en diversos festivales y foros del país. También cuenta con una colaboración en el proyecto musical de Paco de la O.

En entrevista con El Sol de León nos compartió que lleva más de una década en el mundo musical “llevo catorce años haciendo música original, primero empecé con banda, empecé con un poco de Jazz fusión, un poco de Rock y Pop y hasta ahorita hace dos años que me decidí hacer solista y empezado a sencillo por sencillo”.

Ada Luna ahora realiza la producción de lo que será su primer material discográfico, su primer disco que postulará para los Latin Grammy, nos adelantó que serán 10 pitas y Ser es la cuarta canción luego de pistas como “Borrate”, “Prometes amarlo”, ”Bésame” y un bonus track “No ha sido sincero”.

Sobre su estilo Ada nos comenta que “precisamente es la música que más me gusta, me gusta muchísimo el rock, el soul, el blues, el jazz me encanta, justamente eso quise ponerle a esa canción que prácticamente ahorita digamos que es pop pero con un toque de jazz, en mi voy en la música quise experimentar con metales por siempre he trabajado con guitarra bajo, batería, más rocker”.

Sobre “Ser” Ada nos contó sobre lo que habla su canción “un poquito más de la vida que estamos sin sentir lo que pasa realmente, súper olvidados de los demás, para qué estamos aquí, para qué venimos, de saber realmente cuál es nuestro propósito y nos desenfocamos y es como de lo que habla la canción”.





Ada Luna se abre paso en el mundo de la música en la Ciudad de México, nos comentó que “buscando salir a más escenarios, me he dedicado al teatro, a la danza mi papá es músico, desde chavita estuve en el Cervantino presentándome de aquí para allá, ya no tenía otra opción más que salirme de Guanajuato a buscar más oportunidades”.