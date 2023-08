Actores mexicanos se solidarizan con Hollywood; piden legislar uso de IA

Miembros de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) se reunieron con Duncan Crabtree, Director Ejecutivo Nacional y Negociador en Jefe de SAG-AFTRA, y Jorge Aguirre, Gerente de Asuntos Internacionales y de Habla Hispana, para discutir las repercusiones de las actuales huelgas de actores y guionistas en Hollywood, que tienen en pausa a la industria.

En una conferencia encabezada por Marco Treviño y Alejandro Calva, Secretario General y Secretario del Trabajo de la ANDA, respectivamente, se destacó la importancia de tomar este paro como un parteaguas en el entretenimiento a nivel global.

"Compartimos los mismos problemas. Las plataformas cambiaron el modelo de negocio, pero no quieren cambiar el modelo de contrato. No les interesa el arte ni las personas, son algoritmos, pero los actores no somos algoritmos, por eso levantamos la mano en apoyo", dijo Alejandro Cuétara, Secretario del Exterior de la ANDA.

Ambos sindicatos están unidos por medio de la Federación Internacional de Actores, así como por un acuerdo de colaboración mutua. Aunque la ley es diferente en cada país en cuanto a las huelgas, aseguran que un buen resultado en Estados Unidos abrirá puertas a las nuevas generaciones de artistas en todo el mundo.

"No solamente es una lucha estadounidense, es una lucha por el futuro de nuestra industria. Es una lucha para justicia, para asegurar que la Inteligencia Artificial no terminará con la posibilidad de tener una carrera como artista", comentó Duncan, quien además estimó que las pérdidas económicas causadas por la huelga podrían ascender a tres mil millones de dólares.

EL DOBLAJE MEXICANO EN RIESGO

Uno de los principales puntos en común de ambos gremios, es la creciente preocupación por el uso de la Inteligencia Artificial, y las repercusiones económicas que esto tendría en la comunidad artística al no permitirles el cobro de regalías por el uso de su imagen.

Marco Treviño informó que, en México, el doblaje es por el momento la industria más amenazada, pues se quiere exigir a los actores ceder los derechos de su voz para poder usarse en un sinfín de proyectos, sin otorgarles ningún pago.

"Nuestros compañeros de la Asociación Nacional de Intérpretes están trabajando esto con los legisladores. Lo más complejo es cómo determinar o clasificar cuando el uso de esta Inteligencia Artificial es un plagio, o una explotación ilegal. Lo que nos sucede en todo el mundo es que la tecnología va más rápido que la sociedad", expresó.

Treviño aplaudió la solidaridad que han mostrado las estrellas de Hollywood (como Dwayne Johnson y Julia Roberts), al donar dinero al sindicato, para que sus compañeros con menores ingresos puedan sobrevivir al paro de labores.

"Es justo lo que debemos promover, tomar de ejemplo esta unión que les da tanta fuerza a algunos sindicatos en Estados Unidos, para lograr lo que necesitamos en México", finalizó.