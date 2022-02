El bluetooth fue nombrado así por un legendario vikingo: te contamos la historia

Escuchar desde una bocina la frase: "The bluetooth device is connected successfully" ya se ha vuelto parte de nuestra vida diaria. ¿Te has preguntado de dónde surgió el nombre de esta tecnología inalámbrica? Aquí te decimos.

UN NOMBRE QUE REFLEJA LA UNIÓN

Desde la aparición del Bluetooth nos hemos olvidado de desenredar cables para nuestros teléfonos y audífonos. Y su nombre es tan peculiar que es fácil recordarlo, aunque no tiene relación con nada tecnológico, aparentemente.

El nombre fue retomado por un rey de la época vikinga Harald “Bluetooth” Gormsson, quien vivió hace más de un milenio atrás, señala Bluetooth en su sitio web.

La idea de nombrarlo así se remonta a 1996, cuando Intel, Ericsson y Nokia se reunieron para planificar la estandarización de esta tecnología de radio de corto alcance y así propiciar la conectividad entre diferentes productos.

Durante esta reunión, Jim Kardach, de Intel, sugirió que, de manera provisional, el flamante producto se llamara “Bluetooth”.

"El rey Harald Bluetooth fue famoso por unir a Escandinavia, al igual que nosotros pretendíamos unir las industrias del PC y del celular con un enlace inalámbrico de corto alcance", llegó a explicar Kardach.

EL LOGO TAMBIÉN TIENE SU HISTORIA

Más tarde, cuando había que definir un nombre fijo para el producto inalámbrico, se descubrió que los propuestos -RadioWire y PAN (Personal Area Networking)- ya estaban registrados. Por lo que Bluetooth se quedó.

Respecto al apodo de Harald “Bluetooth” Gormssonhace no está claro si hace referencia a un diente muerto o, según otras historias, a su gusto por los arándanos, incluso se habla de un simple error de traducción.

Y la referencia al rey va más allá del nombre: el característico logotipo de Bluetooth, que parece un garabato geométrico, es en realidad una mezcla de símbolos que se empleaban para el alfabeto de las lenguas escandinavas de la época, y se trata de las letras "H" y "B", las iniciales del rey.

De bajo costo y consumo, Bluetooth se lanzó en mayo de 1998, con una tecnología que permitía a los dispositivos informáticos comunicarse entre sí a corta distancia y sin cables fijos.

