Día Mundial del Emoji: ¿Por qué se celebra el 17 de julio?

Irapuato, Gto.- Hoy es el mundial del Emojis , efemérides que se celebra desde el 17 de Julio del 2014 y la elección de esta fecha fue debido a que es la que aparece en el emoji de calendario.

Y para reforzar esta fecha la compañía que fundo Steve Jobs presento su iCal aplicación del calendario en Apple el 17 de Julio del 2002 por lo que ese día quedo inmortalizado para celebrar el Día Mundial del Emoji.

Los emojis son íconos de colores representados por una cara la cual existe expresando distintas emociones y sensaciones , tales como alegría, tristeza, enojo, sueño, cansancio y con el tiempo se fueron integrando más elementos como emojis animales, cosas, lugares que representan alguna situación en específico.

Estos íconos sirven como complemento para simplificar conversaciones en redes sociales o salas de chats.

Los emojis rápidamente se convirtieron en populares entre los jóvenes debido a su capacidad de comunicar emociones, objetos en más de una ocasión, sacar de un apuro gracias a la simplicidad de su imagen, similar a una caricatura.

Durante estos años los emoticonos han adquirido una enorme popularidad, además de formar parte del lenguaje escrito en aplicaciones de mensajería como Facebook Messenger, WhatsApp, los emojis han logrado alcanzar el cine basados en el concepto de este lenguaje digital.

Estos emojis son un lenguaje común que unifica el mundo y se reconoce el papel crucial de estos que ha jugado para mantener conectados a familiares y amigos.

Un dato curioso sobre los monitos emojis, sabias que estos se utilizan para demostrar vergüenza tiene nombres el mono con los ojos tapados se lama Mizaru, el que tiene orejas tapadas Kikazaru el de la boca tapada es Iwazaru y so considerados los tres monos sabios que simbolizan el dicho el dicho japones “No ver el mal, no oír el mal y no hablar el mal”.