Mitsubishi exige reglas claras en electricidad

LEÓN. Mitsubishi Electric pidió al gobierno mexicano tener reglas que sean claras y entendibles para todos los actores en el sector eléctrico, pues son la base para definir las inversiones.

“Los inversionistas lo que queremos son reglas, como cualquier persona que juega cualquier juego. Tú no me puedes invitar a jugar y decirme: ‘vamos a jugar algo que se juega no sé cómo’. Entonces ¿cómo jugamos para que sea un juego productivo? Necesitamos tener las reglas claras”, afirmó Felipe Rivera, director de Mitsubishi Electric en México.

El gobierno federal envió la semana pasada una propuesta de reforma al sector eléctrico y a la Comisión Federal de Electricidad, que incluye entre otras cosas, eliminar a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como dar por terminados los contratos de productores de energía privados, que hayan sido firmados a partir de 2013.

En entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM), Felipe Rivera consideró que la iniciativa privada requiere darse el tiempo para entender las nuevas reglas que propone el presidente.

“Lo que vemos es que hay un cambio de reglas y un cambio de reglas puede traer un disturbio en cualquier tipo de operación. Sin lugar a dudas va a tener un impacto, si el resultado es positivo o negativo tiene que ver más con la forma en la forma en que se aplican las reglas, depende mucho de la inteligencia de los actores, del gobierno, de los actores privados”.

Sin embargo, el directivo de Mitsubishi Electric aseveró que si bien no se sabe lo que pasará con la regulación en la industria eléctrica y el futuro de la propuesta presidencial, “lo que es un hecho es que somos un país con una tasa de natalidad en crecimiento, un país en pleno proceso de expansión y se requieren inversiones en la generación de energía en el transporte y en la distribución de la energía. Cómo se hagan esas inversiones, pues depende mucho de las reglas”.

Confió en que tanto el gobierno federal, como la industria y la academia puedan encontrar la forma adecuada para regular el sector y atraer inversiones para desarrollar esta industria, pues afirmó que “ningún proceso de expansión industrial se logra si no tenemos la capacidad eléctrica que demanda”.

“Va a ser imposible prender las máquinas y prender las industrias, entonces somos un país en pleno desarrollo, en expansión, que va a demandar todavía más energía. Están cambiando las reglas y yo espero, tengo fe en que los actores del gobierno y de la industria privada tengan la inteligencia para ponerse de acuerdo y encontrar las formas de invertir en esta infraestructura que se requiere”, abundó.

Felipe Rivera también sostuvo que, sin importar el cambio de reglas en el sector eléctrico que iniciaron con el año, Mitsubishi Electric tiene la misión de invertir en México durante los próximos cinco años, a fin de ampliar sus operaciones.

Adelantó que la empresa, con más de 100 años en el país, abrirá dos nuevos centros logísticos en el Bajío: en Aguascalientes y León, al tiempo que ampliarán su operación en los que ya tienen abiertos en Monterrey y Querétaro.

Detalló que el estudio de inversión aún no está concluido, por lo que no dio montos específicos, aunque aseguró que las inversiones se concretarán en 2022.