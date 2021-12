México amaga con acciones contra EU por incentivo para autos eléctricos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su Gobierno analiza tomar acciones legales en contra de la estrategia del presidente norteamericano Joe Biden para incentivar la industria de autos eléctricos en su país, pues aceptó que esta iniciativa contraviene el Tratado de Libre Comercio y afecta a México.

López Obrador dijo en su conferencia matutina que con esta estrategia de Estados Unidos “se va a afectar a la industria automotriz de México y se están haciendo ya trámites para que no se aplique este subsidio y no se descarta o posibilidad de presentar un recurso, como establece el Tratado para que se atienda esta demanda en un panel internacional” subrayó el mandatario.

Al ser cuestionado por el impacto que tendrá para México el incentivo de Estados Unidos que anunció ayer el Gobierno norteamericano, donde el presidente Biden lanzó una controversial estrategia federal para construir 500 mil estaciones de carga para vehículos eléctricos en todo el país y reducir el costo de dichos autos, el presidente López Obrador dijo que su gobierno ya está analizando las medidas legales que va a presentar por esta decisión, pues no está a favor de ella.

“Se está viendo (tomar medidas legales), está a cargo la Secretaría de Economía, es una preocupación de la industria automotriz de Mexico, porque es un subsidio (de Estados Unidos) que se contrapone al Tratado Comercial y nosotros no estamos de acuerdo”, recalcó López Obrador.

Asimismo indicó que “se va a afectar a la industria automotriz mexicana”, esto debido a que para México, una de las principales fuentes de exportaciones es el ramo automotriz.

El mandatario de Mexico dijo que prefiere recurrir a un panel de conciliación antes que buscar imponer aranceles.

“Hay mecanismos legales a los que vamos a acudir en caso de qué se llevará acabo esta medida, y lo cierto es que hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y podemos llegar a un acuerdo para que no se perjudique a México”.

Resaltó que el tema no lo ha discutido con el presidente de Canadá, Justin Trudeau, quien también ya expresó su inconformidad sobre este asunto.

"No, no salió el tema este, ni en la reunión bilateral ni en la trilateral (realizada el mes pasado en Washington) pero si es un tema que preocupa empresarios de la industria automotriz de México, me lo hicieron saber ahora en la reunión que tuve con empresarios, la semana pasada”, concluyó.









