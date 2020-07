Empresa de energía solar debuta en Biva

Cox Energy América recaudó 765 millones de pesos con su Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Institucional de Valores (Biva), convirtiéndose en la primera empresa de energía fotovoltaica en el mercado latinoamericano y también, la primera OPI que se realiza durante la presente administración, tras más de 30 meses de sequía en el mercado mexicano.

“Cox Energy levantó capital y está preparada para una nueva etapa de crecimiento. Ese es el fin del mercado, acercar recursos a las empresas y ofrecer alternativas de rentabilidad, afirmó María Ariza, directora de Biva.

La empresa de origen español afirmó que es flexible para adaptarse a las modificaciones regulatorias y destinará los 765 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura energética fotovoltaica en México.

Enrique Riquelme, CEO de Cox Energy explicó que los Acuerdos emitidos por la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) no le preocupan porque su negocio no está en las centrales legadas, señaló que su estrategia es desarrollar proyectos medianos en los nodos donde se necesita la energía y donde no congestiona el sistema.

“Desde nuestro punto de vista lo que el regulador está haciendo es regular la entrada de renovables donde el sistema está colapsado, se trata de regular para bajar el costo de la energía a los consumidores”, aseguró el empresario.

El directivo de la empresa anotó que la demanda anual de energía de México y América Latina crece por encima del cinco por ciento y tienen una matriz energética cara y contaminante, por lo que la energía solar fotovoltaica es conveniente por ser barata, “generamos energía por debajo de los 20 dólares megavatiohora, cuando las empresas contaminantes gastan 120 dólares por megavatiohora”.

El directivo anotó que tienen identificadas 37 lugares donde desarrollarán parques solares y algunos se encuentran en los estados de Zacatecas, Campeche y Estado de México.

Cox Energy América es la primera compañía que se lista en Biva. El precio de salida de la emisora fue de 31.41 pesos y se colocó 15 por ciento de la compañía.

La empresa española quiere instalar en los próximos cuatro años mil 400 megavatios en Latinoamérica.