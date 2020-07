Disruptores | La Haus, la firma que promete encontrar tu casa ideal en seis días

De la noche a la mañana nos dimos cuenta de todas las ineficiencias a las que estábamos acostumbrados, reflexiona Rodrigo Sánchez-Ríos. La pandemia nos hizo ver cuánto tiempo desperdiciábamos en traslados inútiles, cuánto dinero le dábamos a intermediarios innecesarios, cuántas cosas podrían mejorarse sólo inyectándoles tecnología.

La empresa de este mexicano respaldado por algunos de los fondos de inversión de riesgo más importantes del mundo, La Haus, pretende establecer una nueva normalidad en el mercado inmobiliario, en el que las ineficiencias asociadas a encontrar una nueva casa queden atrás y sólo esté por delante pagarla y disfrutar.

"Realmente estamos viendo un cambio en los hábitos del consumidor. Lo que la pandemia nos ha obligado a muchos es a adoptar herramientas digitales y a darnos cuenta de que muchas cosas que considerábamos necesarias en la vida no son obligatorias, relata Sánchez-Ríos.

Cuenta que se han enfocado en este tiempo a meterle toda la carne a la carne al asador para poder facilitar la compraventa de vivienda sin tener que salir de casa, sin tener que trasladarse a la notaría, a las salas de ventas, al banco. “Esta coronavida nos ha dado la oportunidad de acelerar todos esos cambios que ya estaban sucediendo”, agrega.

La Haus es una herramienta digital de búsqueda de vivienda, la cual utiliza datos y aprendizaje automático para unir a los usuarios con una lista verificada de bienes inmuebles disponibles.

La plataforma acompaña durante todo el proceso de compra a los usuarios mediante un asesor desde la distancia: recomienda bienes inmuebles dentro de su presupuesto, especificaciones y zona de preferencia; facilita visitas virtuales, recorridos 360 o presenciales; aporta asesoría para la contratación de crédito; y ayuda en el cierre del contrato.

"Es una solución tecnológica para todos los problemas de la compra y venta de vivienda en Latinoamérica y ponemos al centro de todo el proceso al comprador. A través de nuestros algoritmos presentamos la oferta inmobiliaria limpia y curada, así como Netflix te permite descubrir nuevas películas y nuevos episodios según lo que te gusta. Nosotros desciframos el ADN del perfil del usuario y el ADN de la oferta para poder ofrecer lo mejor y hacer ese matching mucho más ágil”.

Como modelo de negocio, La Haus cobra una comisión al vendedor el cual se beneficia al darle salida a su oferta de una manera más rápida, sin que el costo del servicio se transfiera hacia los compradores de los inmuebles.

Según explica Rodrigo, el valor agregado de La Haus frente a su competencia radica en que las plataformas inmobiliarias digitales consisten prioritariamente en la publicación de anuncios clasificados. Debido a esto aún persisten los problemas habituales del mercado inmobiliario tradicional: falta de orden y certeza en cuanto a la oferta, procesos tardados entre intermediarios, así como con los bancos.

“Básicamente lo que hay hoy es poner en la página web lo que se imprimía en el periódico o en las revistas y te encontrabas de que muchas veces lo que veías era obsoleto, si llamabas para encontrar algo que parecía que era ideal resultaba que ya se vendió o era mentira.

“En Estados Unidos desde que se decide vender una casa hasta que se cierra en promedio se toma seis semanas. En México ese mismo proceso dura 14 meses. Ese es el grado de la ineficiencia, el problema al que nos estamos enfrentando.

“Esto es por la desconfianza que existe entre todos los actores que participan en el mercado, el comprador, el vendedor y el intermediario. Y esa desconfianza es producto de la falta de información y de herramientas”, detalla.

Con 35 mil propiedades registradas y verificadas en Bogotá, Medellín y Ciudad de México a través de alianzas con 400 desarrolladores y empresas dedicadas a la compra-venta de propiedades residenciales, La Haus al momento atiende a mil 700 clientes al mes con un crecimiento trimestral del 300 por ciento en cuanto a operaciones cerradas.

“Estamos montando todo una infraestructura para que el resultado final sea la automatización y confianza, para que la experiencia pase de 14 meses a seis días. El usuario está tomando las decisiones más importantes de su vida y antes de La Haus no tenía información, no tenía herramientas, no tenía ningún aliado que realmente tuvieran los mejores intereses de la persona”, añade Sánchez-Ríos.

EL JAGUAR

Originario de Tijuana, Baja California, Rodrigo tiene un título de ingeniero eléctrico e informático por el prestigiado Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) del cual fue becado, así como un MBA por la Universidad de Stanford.

Luego de egresar del MIT, Rodrigo pasó cuatro años trabajando en Wall Street donde aprendió sobre el mundo de las inversiones y bienes raíces, primero como analista para Lehman Brothers hasta que desapareció con el crack financiero de 2008 y más tarde colaboró en el fondo Lindsay Goldberg.

Con el deseo de emprender, en 2012 cofundó junto a su socio, Jerónimo Uribe, el fondo de inversión y desarrollo inmobiliario Jaguar Capital en Colombia, país que atravesaba por un boom económico.

Según cuenta, durante este periodo reparó en las fricciones entre clientes y vendedores que aún permean en el sector inmobiliario a falta de un uso masivo de la tecnología, por lo que decidió fundar La Haus en 2017.

“Colombia acababa de vivir una transformación total, de estar casi como un Estado fallido a comienzos de los 2000 a ser un milagro latinoamericano. Veía en Colombia de 2011 mucho de lo que vivió México en los noventas, la apertura a mercados internacionales, el optimismo, el crecimiento de la clase media; sin embargo, no existía un proveedor que te pudiera gestionar el riesgo de venta de vivienda, es decir, que te pudiera dar el precio y el tiempo de cuánto tiempo te vas a demorar en vender un proyecto con datos, con tecnología y con analítica”.

El modelo de La Haus fue bien recibido por el mercado de capital de riesgo y desde su nacimiento ha logrado amasar un total de 16 millones de dólares en inversión por parte de jugadores tan importantes como Kaszek Ventures, el cual cuenta con uno de los portafolios de inversión más exitosos de Latinoamericana y en el que figuran empresas de la talla de Konfío, GetNinjas o Kavak; el fondo NFX, el cual ha invertido en plataformas como Patreon, Flickr y Zubale; el fondo semilla Acrew Capital; así como inversionistas independientes como David Velez, reconocido emprendedor colombiano y fundador del neobanco más grande del mundo, Nubank.

“Respaldamos a La Haus porque vimos muchos de los mismos ingredientes que resultaron fantásticos para muchas de nuestras compañías exitosas: un equipo de clase mundial con habilidades complementarias; un gran mercado; y un celo casi religioso por parte de los fundadores para resolver un gran problema con la tecnología “, declaró Hernán Kazah, socio gerente de Kaszek Ventures y cofundador de Mercado Libre, con motivo de su participación en La Haus.

TELECASA

Apenas en junio la plataforma concretó capital por 10 millones de dólares, anuncio que llamó la atención debido al contexto en el que la crisis generada por la pandemia de coronavirus ha detenido casi por completo los planes de inversión del capital de riesgo.

Sobre estas inversiones, Pete Flint, socio gerente de NFX, expresó en un comunicado: “La Haus está increíblemente bien posicionada para tener éxito después del Covid-19. Este es un mercado que está crónicamente desatendido, en la actualidad no existe una infraestructura inmobiliaria organizada. La Haus y su tecnología cambiarán eso, encajando y agilizando todo el proceso”.

Según explica Rodrigo, el Covid-19 ha representado un parteaguas para el mercado del proptech, acelerando aún más su adopción entre los consumidores y potenciando el mercado de La Haus. “Las nuevas herramientas digitales han sido lo que ha rescatado la dinámica comercial de muchos de estos desarrolladores. Estamos estamos garantizando que no se pare la máquina y el mercado inmobiliario es un dinamizador de toda la economía”, comenta el emprendedor.

Por ejemplo, según datos de la empresa, su cuota en el mercado de la compraventa de propiedades vía digital en Bogotá y Medellín saltó de cuatro por ciento a 30 por ciento durante el brote del virus.

Con operaciones en la Ciudad de México desde abril de 2019, la capital del país ya representa 25 por ciento del negocio de La Haus. De acuerdo con su cofundador, se encuentran evaluando ampliar las operaciones hacia otras ciudades, a pesar del contexto adverso por el que atraviesa el mercado inmobiliario actualmente en Latinoamérica.

“Hoy tú ves en México, Colombia y Brasil que las empresas más grandes, las más valiosas, son todas son todas empresas viejas, tradicionales. Tenemos la convicción de que en cinco, 10, 15 años las empresas más valiosas de Latinoamérica van a ser empresas tecnológicas.

“Y si algo ha cambiado después de la pandemia es que se han acelerado las tendencias que van a dar ese resultado. Estamos muy orgullosos de haber recibido este espaldarazo que nos permite ser líderes en ese proceso de transformación y ser una de esas empresas más valiosas, de mayor impacto en toda la región”.

