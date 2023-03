Declaraciones de Blinken sobre control del narco ocurrieron bajo presión: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard consideró que las declaraciones del secretario de Estado, Anthony Blinken, durante su comparecencia ante el Senado de EU y donde afirmó que el narcotráfico controla algunas regiones de México, se dieron bajo mucha presión.

“Yo lo vi a él en un hearing muy presionado…pero él dijo México está haciendo mucho, lo acabo de ver ahorita, él lo que está haciendo es comparecer”, dijo Ebrard,

Te recomendamos: Hay lugares en México bajo el control de grupos del narco: Blinken

Ebrard dice que el tema del fentanilo es un asunto de “politiquería”

El canciller mexicano insistió que los ataques que ha recibido nuestro país por parte de algunos políticos estadounidenses, quienes han dicho que México no hace lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo e incluso han propuesto declarar a los cárteles mexicanos como terroristas y utilizar al Ejército estadounidense para combatirlos, es un asunto de “politiquería” en medio del proceso electoral en los Estados Unidos.

“Hay que ver de quien vienen. Hay un proceso electoral en Estados Unidos; hace unos años, en el proceso electoral el tema fue México y la migración, pero como ahora los números de la migración han bajado, entonces ahora es el tema del fentanilo”, afirmó Ebrard.

Sociedad México realizó 128 compras de fentanilo para uso médico en los últimos 10 años

Agregó que es muy lamentable que esta droga esté produciendo muchas muertes en Estados Unidos, pero de eso a culpar a México, cuando nuestro país ha decomisado más de seis toneladas de fentanilo con las que se pudieron producir seis mil millones de pastillas. habla de que es "pura politiquería."

“Entonces cómo se atreven a decir que no estamos haciendo nada eso es politiquería ahí están los datos. El entendimiento bicentenario está siendo exitoso y no caer en ese tipo de provocaciones de argumentos falsos”, destacó.

El canciller se refirió directamente al senador republicano Lindsey Graham, quien durante la comparecencia insistió en declarar a los carteles mexicanos grupos terroristas y dijo que lo que quiere es armar toda su campaña en base a descalificar a México.

“Eso es politiquería, y él sabe que es falso lo que está diciendo. Yo creo que es un recurso electoral y tenemos que estar consciente de eso y no es nuevo, fue la pasada campaña. Entonces nos vamos a defender y vamos diremos lo que tenemos que decir y no perder la sangre fría”, añadió Ebrard.





Diversos sectores en Estados Unidos piden a México hacer más para frenar el tráfico de fentanilo que mata a decenas de miles en ese país | Foto: Archivo Reuters

Blinken reconoce incautación de fentanilo en México

Si bien, el secretario de Estado, Antony Blinken dijo que hay zonas donde no hay control del gobierno, enfatizó los esfuerzos por parte del gobierno de México en la lucha contra el fentanilo.

"Hemos hecho diferentes cosas para centrarnos de manera intensa en este tema con México. Estamos trabajando en colaboración muy estrecha", afirmó el líder de la diplomacia estadounidense.

Blinken reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador "ha arrestado durante el último año a docenas de líderes de organizaciones criminales", ha desmantelado laboratorios de fabricación de fentanilo con la "asistencia" de Estados Unidos y ha incautado "cantidades récord" de fentanilo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos trabaja, además, con la mexicana para "desmantelar las redes" económicas del narcotráfico, sin embargo, admitió que todavía hay una producción muy elevada de esta droga que provoca miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos.