Hay lugares en México bajo el control de grupos del narco: Blinken

Hay lugares en México que están bajo el control de grupo del narcotráfico, afirmó Antony Blinken, secretario de Estado de EU, en su comparecencia ante el Senado de ese país, justo en medio de la creciente tensión entre México y Estados Unidos, que en las últimas semanas se han acusado mutuamente de no hacer suficiente contra el crimen organizado.

“¿Hay lugares en México en los que el gobierno no tiene control?”, preguntó el senador Lindsey Graham a Blinken, a lo que él contestó: “Usted puede ver un nivel de seguridad significativo en varios lugares”.

La respuesta, al parecer, no convenció al legislador y volvió a cuestionar:

“Mi pregunta es: ¿los cárteles de la droga controlan partes de México”, a lo que Blinken respondió: “Creo es justo decir que sí”.

El senador Graham también le preguntó a Blinken si la administración de Joe Biden considera declarar a los cárteles de México como organizaciones terroristas extranjeras bajo la ley estadounidense.

"Sí, ciertamente consideraríamos eso", dijo, pero opinó que ello no daría al gobierno "nuevas herramientas" para combatirlos.

Además, Blinken señaló que el consumo de fentanilo también "está matando a mexicanos" y que este es "un problema que va en aumento" en México.

México ha incautado cantidades récord de fentanilo

Aunque Blinken afirmó que hay zonas donde no hay control del gobierno, enfatizó los esfuerzos por parte del gobierno de México en la lucha contra el fentanilo.

"Hemos hecho diferentes cosas para centrarnos de manera intensa en este tema con México. Estamos trabajando en colaboración muy estrecha", afirmó el líder de la diplomacia estadounidense.

El secretario de Estado afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "ha arrestado durante el último año a docenas de líderes de organizaciones criminales" y ha desmantelado laboratorios de fabricación de fentanilo con la "asistencia" de Estados Unidos.

También subrayó que México ha incautado "cantidades récord" de fentanilo, aunque admitió que todavía hay una producción muy elevada de esta droga que provoca miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos trabaja, además, con la mexicana para "desmantelar las redes" económicas del narcotráfico, añadió.

Blinken dijo que el combate al fentanilo debe ser global, por lo que ha propuesto al G20 una coalición para compartir información y protocolos, incluido con China, de donde salen los precursores que usan los cárteles mexicanos para fabricarlo.





Estamos trabajando en colaboración muy estrecha con México

Antony Blinken, secretario de Estado de EU





Republicanos exigen a México frenar a los cárteles



La tensión entre Estados Unidos y México se ha elevado desde el asesinato a principios de marzo de dos estadounidenses en el norte del país latinoamericano.

Algunas voces de la Administración de Joe Biden han sugerido que nuestro país debería hacer más en el combate al narcotráfico, mientras que legisladores de la oposición republicana han pedido declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas e intervenir militarmente en México, algo que ha descartado la Casa Blanca.

El presidente Andrés Manue López Obrador ha prometido defender la soberanía del país, ha reivindicado haber decomisado seis toneladas de fentanilo, ha acusado a Estados Unidos de no atender el problema e incluso ha negado que en su país se consuma o se fabrique esa droga.

El titular de Exteriores explicó que ha analizado la posibilidad de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, pero opinó que ello no daría a su gobierno "nuevas herramientas" para combatirlos.

Por contra, apostó por invertir en nuevas tecnologías de detección en la frontera, ya que el 96 por ciento del fentanilo entra a Estados Unidos por los puertos fronterizos oficiales.

