Busca México una tercera ronda de consultas energéticas con EU para evitar panel en T-MEC

La Secretaría de Economía (SE) informó que Raquel Buenrostro se reunió en Washington con a Katherine Tai, a la invitó a realizar una tercera ronda de consultas energéticas en los próximos días en Ciudad de México.

"En la reunión, la secretaria Raquel Buenrostro expresó que México tiene la voluntad de construir soluciones tangibles y mutuamente satisfactorias en todos los temas, particularmente en lo que respecta a las consultas en materia energética", dijo la Secretaría de Economía mexicana en un comunicado.

"El equipo de la secretaria de Economía extendió una invitación al equipo de la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) para que la tercera ronda de consultas energéticas se lleve a cabo en los próximos días en la Ciudad de México", agregó.

Buenrostro propuso establecer grupos de trabajo, que se reunirían durante diciembre y principios de enero para discutir los diferentes aspectos de las consultas energéticas.

Great to meet @SE_mx Buenrostro today for a constructive conversation about strengthening North American economic integration, USMCA implementation and our ban on forced labor. I also raised the energy consultations and avoiding disruption of U.S. corn exports. pic.twitter.com/qF1KUzEFqr — Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) December 2, 2022

El progreso se presentaría luego en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará en México el 9 y 10 de enero del próximo año.

"Se resaltó que México busca conciliar las diferencias en la fase de consultas, sin la necesidad de llegar a un panel arbitral y garantizando la soberanía nacional", agregó la Secretaría de Economía del país latinoamericano.

En el centro de la queja de Estados Unidos y Canadá se encuentran los retrasos en el otorgamiento de permisos, una ley eléctrica mexicana que da prioridad a las empresas estatales sobre las privadas y otras normas que los inversores consideran que les perjudican.

En un comunicado aparte, el USTR aseguró que Tai subrayó la urgencia de un progreso "rápido y significativo" en las consultas respecto a las medidas energéticas de México.

Además, la embajadora enfatizó la importancia de evitar cualquier interrupción en las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México, luego que el país latinoamericano prohibiera el maíz transgénico a partir de 2024.

Washington solicitó en julio consultas en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), alegando que las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador discriminaban a las empresas estadounidenses y violaban el pacto comercial de Norteamérica. Canadá se unió poco después.

El lunes, López Obrador conversó en la capital mexicana con el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, quien advirtió que si su país no logra una resolución favorable a la disputa, podría elevar la discusión al TMEC.