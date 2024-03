Sexenio de AMLO, el más endeudado de este siglo con más de 17 billones de pesos

El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cerrará con el endeudamiento más alto del siglo XXI, con un saldo de más de 17 billones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este monto de 17.04 billones de pesos fue dado a conocer ayer por la SHCP a través de los Precriterios Generales de Política Económica 2025, y equivale a 50.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

Cuando AMLO llegó a la silla presidencial en diciembre de 2018, la deuda total que se refleja en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, era de 10.55 billones de pesos y para su último año de gobierno este saldo cerrará en 17.04 billones de pesos.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda pasó de 5.45 billones de pesos al cierre de 2011 a 10.55 billones de pesos en 2018, de acuerdo con cifras nominales de Hacienda.

Para 2025, la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O estimó que la deuda neta de México alcanzará los 18.1 billones de pesos.

El subdirector de análisis económico de CIBanco, James Salazar consideró que estos niveles de deuda no representan un “foco rojo” para la economía mexicana, pero sí un llamado de atención para mejorar la capacidad de ingresos.

No estamos en un foco rojo porque los niveles son todavía manejables, no estamos en una situación como otras economías del mismo tamaño y que a raíz de la pandemia deterioraron sus finanzas públicas.James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco.

En el caso de México, explicó que el problema principal es que se tiene poco margen de maniobra en las finanzas públicas, es decir, se tienen gastos que siguen creciendo, pero los ingresos no aumentan a la misma velocidad.

Detalló que el incremento del gasto público ha sido para pagar programas sociales como los relacionados a la entrega de pensiones, Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida que no tienen un objetivo claro de cómo mejorará el desarrollo de las personas y sobre todo que no dependan siempre de ese apoyo.

Sucede lo mismo con el gasto destinado a las obras insignia como la refinería Olmeca en Dos Bocas,Tabasco o el Tren Maya, ya que tampoco queda claro cuál será la aportación para el crecimiento y desarrollo del país. Sin embargo, son proyectos que han absorbido mayores recursos de lo que se tenía presupuestado.

Aunado a esto, Salazar comentó que el pago de intereses de la deuda es otro gasto que debe atender el gobierno, pues al elevar la deuda, el pago de intereses también aumenta y por tanto te acota el gasto para otros rubros.

“Se gastó más de lo que se pensó y no se crearon condiciones para crear un efecto multiplicador positivo en la economía, lo que parece es que el gobierno quitó recursos de la economía para actividades que no parecen productivas (...)".

Lo relevante no es que te endeudes, si no que no te hayas endeudado para generar condiciones que te lleven a un mejor crecimiento económico.