AMLO, dispuesto a un acuerdo para evitar quiebra de AHMSA

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se busca resolver la situación de Altos Hornos de México (AHMSA) en Coahuila, ya que se trata de proteger a proveedores, distribuidores y trabajadores de la empresa.

Subrayó que se está se trabaja para que no quiebre la empresa, pero “no se puede rescatar con dinero del pueblo porque ya no es como antes”.

Dijo que el acuerdo que se podría llegar es de conformidad de la ley y con los avalúos, así como el sobreprecio que se pagó por la empresa de fertilizantes en Coatzacoalcos a un sobre precio de 200 millones de dólares.

En conferencia de prensa, López Obrador comentó que si Villacero compra a AHMSA tiene que hacerse cargo de la deuda.

Afirmó que el gobierno podría dar plazos de la deuda, pero no cancelarla, por lo que la hacienda pública tendría que recuperar el dinero para que “quien compre la planta no tenga que pagar de inmediato todos los adeudos, porque no solo es la deuda al gobierno”.

El Primer Mandatario acotó que es una empresa muy importante para la zona de Coahuila y “ojalá se lleve a cabo la reestructuración”.