Reitera Alma Alcaraz "limpia" completa en la FGR y SSP de ser electa

COMONFORT, Gto.- Alma Alcaraz, candidata a gobernadora del estado por Morena, encabezó este domingo un mitin en el jardín principal, en el que reiteró que en materia de seguridad se hará durante su gobierno una limpia completa tanto en la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Secretaría de Seguridad Pública SSP.

Acompañaron a la candidata

Gilberto Zárate Nieves, candidato a la presidencia municipal, Alma Rosa de La Vega, candidata a diputada federal por el Distrito 02, y Jesús Ramírez Garibay, secretario general de Morena en el estado."

Aunque con un retraso de una hora, la candadita puntualizó que además de los apoyos sociales a los sectores más desprotegidos:

"Vamos a hacer una limpia en la Fiscalía General del Estado, Zamarripa y los corruptos que están ahí no pueden continuar ensangrentando el estado de Guanajuato de ninguna manera, ese Álvar no puede continuar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) vamos a hacer una limpia, y no la que ofrece la de enfrente la del PRIAN que es nomás hacer cambio de personaje y que luego sigan los mismos, se van a poner al segundo del Zamarripa y al segundo del Álvar Cabeza de Vaca, nosotros ofrecemos una verdadera limpia en el tema de seguridad pública"

La candidata a la gubernatura Alma Alcaraz dió a conocer que una de las 10 universidades que se construirán quedaría en Comonfort. | Foto: Vicente Ruiz

Aseguró que la policía estatal se incrementará de 4,000 a 12,000 elementos, los mejor pagados y los mejor equipados, los más capacitados del país.

Refirió que tal estrategia la realizan con Omar García Harchuf, el mejor secretario de Seguridad Ciudadana que ha tenido la Ciudad de México, "él, con Claudia Sheimbaum, lograron disminuir los homicidios dolosos un 51%, lograron disminuir los delitos de alto impacto un 58%, lograron disminuir el robo a vehículo a mano armada un 68% , se hizo en la Ciudad de México y nosotros lo vamos a hacer en el estado de Guanajuato".

En materia de salud "vamos a construir dos hospitales de alta especialidad en la zona norte y otro en la zona sur del estado de Guanajuato, muy probablemente acá en Comonfort".

Aseguró que se va a atender el campo, el problema del agua, "vamos a atender la salud de las jóvenes madres de familia, jefas de familia , a todos los sectores, y los grandes problemas amigas y amigos los vamos a atender, repito de la mano de la próxima presidenta de la República de Claudia Sheimbaum.

En cuanto a educación, refirió que se le va a dar prioridad a la construcción de escuelas preparatorias, pero también se iniciarán 10 universidades, y una de ellas estaría en Comonfort.

Por su parte Gilberto Zárate, el candidato a la alcaldía, anunció que en la primera sesión de ayuntamiento que él presida propondrá la reducción de su salario, el de los miembros del Ayuntamiento y el de los directores de área, para que con lo que se ahorre se mejoren a su vez las percepciones de quienes menos reciben actualmente en la administración.