Piden comerciantes a Morena seguridad y oportunidades para todos en San Juan Bosco

León, Gto.- La candidata por Morena a la presidencia municipal de León, Vanessa Montes de Oca, visitó el tianguis de San Juan Bosco donde dijo que el apoyo de los leoneses al proyecto de transformación del país ha sido evidente en todos las colonias y tianguis a las que ha visitado desde que inició su campaña.

“Nos está yendo muy bien como todo tianguis y colonias que hemos recorrido. La gente quiere un cambio y van a votar por Morena porque quieren paz, seguridad, igualdad y oportunidades para todos y todas, nos están recibiendo muy bien”, dijo.

“Los comerciantes de San Juan Bosco me piden seguridad, oportunidades y en el tema de comercio me dicen que se sienten estancados y necesitan vender más y que no han recibido apoyo”, agregó.

Manifestó que para detonar el comercio se tiene que atraer a la gente para consumir e indicó que se le han acercado desde niñas, niños y adolescentes, mujeres, hombres y hasta personas de la tercera edad se la han “abrazado” en su campaña.

En un ambiente de fiesta y porra, la aspirante de Morena recorrió cada puesto, estrechó la mano de cada comerciante y tras escuchar los problemas que padecen los y las tianguistas, explicó que su propuesta consiste en atraer apoyos para los ciudadanos donde se desarrollen en un entorno de paz y armonía.

Ante los tianguistas refrendó Vanessa Montes de Oca su compromiso de la continuidad de apoyos para estudiantes, personas de la tercera edad y seguridad del mismo modo habló de un plan piloto para mejorar la convivencia entre comerciantes y detonar su economía.

Finalmente, Vanessa recorrió el tianguis con su equipo de campaña mientras que elementos de la Guardia Nacional velaban en todo momento por su seguridad de la candidata como cuando salió de su trayecto para visitar una tienda donde la esperaban con aplausos.