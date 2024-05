Pese a casos de inseguridad, pide Sheinbaum que Guardia Nacional no haga presencia en mítines

Irapuato, Gto.- La candidata de Morena al gobierno de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que todos los aspirantes de este partido a un cargo de elección popular cuentan con protección federal, luego del asesinato de Gisela Gaytán, en Celaya.

En una conferencia de prensa, Sheinbaum expresó su falta de confianza en las autoridades estatales, por lo que se solicitó el respaldo de la Guardia Nacional para proteger a los contendientes en las elecciones.

Te recomendamos: Con pintas y gritos de justicia, exige Morena esclarecimiento sobre el asesinato de Gisela Gaytán

El asesinato de Gisela lo describió como un acto lamentable que requiere una respuesta urgente y contundente por parte de las autoridades.

Además, aprovechó la oportunidad para exigir justicia y el esclarecimiento completo del crimen.

Pese a estos acontecimientos, Sheinbaum afirmó que su estrategia de seguridad no ha cambiado, pero reveló una medida inusual: instruyó a sus escoltas a mantenerse alejados de las multitudes durante sus mítines y asambleas para que los ciudadanos se sientan más seguros y cercanos a ella.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Yo no he cambiado ninguna estrategia ni por venir a Guanajuato ni por venir a ningún otro estado. Incluso ayer pedí que esta protección que tienen (candidatos locales) se quede fuera de los eventos. No creo que sea correcto pues que estén dentro del mitin, de las asambleas", concluyó.