Línea morada atenderá de inmediato a las estudiantes; Yulma en ITESM

León, Gto. La candidata a la gubernatura de Guanajuato por parte de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, prometió crear la Policía Violeta que atienda de inmediato el llamado de auxilio de las mujeres en todo el estado.

Lo anterior comentó al participar en el Foro Actúa organizado por las alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus León.

La candidata naranja emecista, conversó con los alumnos sobre sus propuestas en materia de corrupción, seguridad, desigualdad social.

La candidata al exponer sus propuestas en materia de seguridad, prometió que “en un año reduciremos los delitos del fuero común como el robo en la calle, robo en el transporte público, extorsión, robo a casa habitación y vehículo. Yo no le voy a echar la culpa al gobierno federal. Voy a crear la policía violeta, que atenderá las llamadas de emergencia de las mujeres que están siendo víctimas de violencia. De igual forma, tendré una unidad especializada que atienda los delitos en contra de policías, porque Guanajuato es de los Estados con mayor número de asesinatos de elementos de seguridad pública”

Para evitar la corrupción, la candidata naranja propuso profesionalizar la administración pública, con una capacitación y profesionalización constante, en habilidades y capacidades con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos.

“Crearé unidades de evaluación de desempeño de los programas y políticas públicas. Revisaremos el pacto jurídico del Sistema Estatal de Anti Corrupción, en mi administración llegarán a los cargos públicos, las personas que tengan las habilidades, capacidades y el mérito. La SEDESHU, es un trampolín para ser candidato a la gubernatura, se aprovechan de los recursos públicos que van destinados a los más pobres para promoverse, esto también es corrupción.”

Posteriormente, Rocha, habló sobre sus propuestas para combatir la desigualdad social y prometió que garantizará el 100% de la educación preparatoria en el estado.

“Tendremos un gran reto, porque solo 3 de cada 10 jóvenes pueden asistir a la universidad. ¿Si todos somos personas por qué no tenemos los mismos derechos? La educación está siendo un privilegio. Voy a apoyarme de la educación virtual y a distancia. Mejoraré la Universidad Virtual porque ha decaído su calidad. Acompañaré a las pequeñas y medianas empresas, porque casi el 90% de los empleos que hay en Guanajuato, los generan las PYMES, hay que impulsarlas”, expresó

Al final de su participación en el foro, Yulma agradeció la escucha de los asistentes y los invitó a participar en las elecciones “Hoy MC me ha hecho la invitación de encabezar un proyecto de cambio. No se dejen guiar por el voto útil, no dejen que otros decidan por ustedes, organícense y salgan a votar. No nos pueden encasillar en dos opciones, es importante su participación.”