Llama Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato a candidatos y candidatas a revertir crisis de desaparición

León, Gto.-Raymundo Sandoval, representante de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, llamó a las y los candidatos de Guanajuato y de la República Mexicana a revertir la crisis de desapariciones de personas que se vive en la actualidad.

“Hacemos un llamado para que en este momento de las campañas rehagan las plataformas, incluyan esos elementos y reviertan la crisis de desaparición que estamos viviendo actualmente”, dijo.

Referente a las candidaturas para la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, el investigador comentó que adolecen de una propuesta específica para erradicar la problemática y que en el caso de la “candidata oficial” no hay una propuesta sobre la crisis forense y tampoco para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

“Yo creo que las tres candidaturas adolecen de una propuesta específica para prevenir y erradicar las desapariciones, ahora, hay que recordar que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó hace dos años una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones, este gobierno instaló un mecanismo a nivel federal con la participación de las diferentes instancias, pero en realidad no ha operado”, dijo.

Referencias vagas en Guanajuato

En cuanto a las candidatas en el estado de Guanajuato, Libia García, Yulma Rocha y Alma Alcaraz, el activista aseguró que tienen referencias vagas aunque han estado al tanto del tema con información de primera mano.

Además calificó de electoreras las propuestas donde se otorga dinero a las madres buscadoras, y si bien, reconoció que es una buena iniciativa, dijo que falta un plan integral.

“Es una política electorera, yo lo dije desde el principio, dirigida a las mujeres de los colectivos para captarlas electoralmente y yo se lo he dicho directamente a la candidata oficial y lo he hecho público en varios posicionamientos, me parece que sería una buena política si estuviera emparejada del fondo estatal de atención a víctimas, es decir, que no sólo la Comisión de Víctimas ofreciera una política de apoyos sino que fuera transversal a todo el gobierno”, añadió.