Amenazan a Gerardo Fernández de muerte en la 10 de Mayo

León, Gto. El candidato a la Presidencia Municipal de León por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gerardo Fernández, informó que la semana pasada en la colonia 10 de mayo antes de iniciar su evento de campaña recibió amenazas de muerte.

Lo anterior, durante su visita al Mercado Carro Verde donde estuvo platicando con los comerciantes.

“Fue el martes de la semana pasada a las ocho de la noche, antes de iniciar el evento unas personas armadas amenazaron al grupo de personas que si se presentaban podía pasarles algo y que por eso mataban a los candidatos pero después de hablarlo y revisarlo con las Fuerzas de Seguridad Pública Municipal y decidiendo con la brigada tomamos la determinación que con la célula que estaba alrededor y el análisis que se hizo debíamos continuar con el evento”, aseguró.

Gerardo Fernández, dijo que no cuenta con seguridad para visitar las diferentes colonias de la ciudad, únicamente avisa el lugar donde estará para que por parte del Municipio le envíen elementos de Policía.

“El alcalde me ofreció la visión completa que estuviera un grupo y ese mismo ofrecimiento es por parte de la Guardia Nacional pero lo que acordamos es que lo veremos casó con caso y determinar si es necesario”, dijo.

“No tengo vocación de mártir, no tengo interés que me vaya a pasar algo pero hasta ahora las amenazas que he recibido han sido controladas y lo hemos dado a conocer al presidente Jorge Jimenez Lona y su atención ha sido inmediata”, agregó.

COMERCIANTES PIDEN SEGURIDAD

El candidato del Partido Verde dio a conocer que los comerciantes externaron su preocupación ante la ola de inseguridad, los robos y los asesinatos que no cesan en la ciudad.

“Ayer que estuve en Paseos de las Torres, dijeron que en las ultimas dos semanas hubo siete asesinados, muchos de los vecinos vieron el asesinato y parece que lo estamos tolerando todavía más, como candidato quiero dar una solución porque son temas que se pueden hunar de forma inmediata de pasar a una policia reactiva auna de investigación e inteligencia porque todo mundo me dice lo mismo, todos saben donde esta el lugar problema y saben quienes son las personas menos los policías”, indicó.