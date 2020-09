"Ubícate niño", le grita una maestra a su alumno; Universidad de Durango la suspende

Un par de videos difundidos en redes sociales muestra a una profesora tratar de manera inadecuada a sus alumnos durante en comienzo de una sesión virtual. Por lo ocurrido, la Institución educativa indicó a través de un comunicado que se determinó separar de su cargo sin goce de sueldo a la docente por lo que resta del semestre.

Identificada como la profesora Sara, que impartía clases en la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la maestra hablaba con un tono elevado a sus alumnos durante el pase de lista, debido a que aglunos de ellos no tenían activa la cámara, lo que ameritaba una falta. No obstante, con tranquilidad, los alumnos objetaban que sus cámaras sí estaban prendidas y que lo que no funcionaba era la conexióna internet.

Virales Diputada de Morena usa foto para "escabullirse" de sesión legislativa virtual

“Conmigo van a seguir teniendo falta y a la tercera falta yo los doy de baja en mi clase, así que arregle sus problemas”, le decía a un alumno de su clase.



Mientras el joven de nombre Guillermo trataba de explicarle que su cámara estaba activada y el resto de los compañeros sí podía verlo, la profesora Sara lo interrumpió: “a mí no importa Guillermo. A ver, ¿qué parte no te queda claro?, si no te veo, conmigo no estás”.

“Entonces el internet que está mal es el suyo, Maestra”, objetó el estudiante, por lo que la profesora respondió: “yo a todos los demás los veo y a ti es al único que no te veo. ¿Mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate niño. Apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta”.

Otro de los videos muestra la misma actitud de la docte pero con otra de sus alumnas.

“Victoria tampoco prende la cámara… a mí me aparece apagada, entonces por lo tanto tiene falta conmigo”, se escucha decir a la profesora.

@adal4800 2da parte ##regresoaclases2020 ##f ##mexico ##fyp ##parati ♬ original sound - Adal

Mientras que en otro episodio le llama severamente la atención a una estudiante por problemas de audio y a quien le dice: “prende tu micrófono, niña”, sin embargo cuando la alumna intenta interrumpirla diciendo que se trata de un problema de conexión, la profesora solo atinó a decir “ah pues que lastima”.

Pero no solo eso y es que incluso el regaño llegó a las amenazas por parte de la educadora.

“O cambias tu actitud o te va a ir mal conmigo”, exclamó la docente.

@adal4800 Me emcanta este regreso a clases 🥰##parati ##fyp ##mexico ##f ##regresoaclases2020 ♬ sonido original - Adal

Por los hechos, la Universidad tomó cartas en el asunto y anunció el cese de la profesora.

"Ante los lamentables hechos que se dieron a conocer a través de redes sociales, donde se evidencia el maltrato que una maestra de la Facultad hace a sus alumnos, vía clases cirtuales, la Universidad ha determinado separar a dicha profesora de sus cátedras, sin goce de sueldo, por lo que resta del semestre, a fin de concluir la investigación en curso y recabar la mayor cantidad de elementos que sea posible para una resolución definitiva.

#UJEDInforma COMUNICADO #SomosUJED Publicado por Universidad Juárez del Estado de Durango en Jueves, 24 de septiembre de 2020

Por su parte, horas más tarde la académica pidió una disculpa a través de sus redes sociales por su comportamiento y renococió que sus alumnos no recibieron un trato digno.

"Como todos, soy humana y cometo errores, espero que los jóvenes implicados entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas, me falto empatía y sosiego. Con hulmidad, Sara Marisa", indicó la profesorsa.

Debido a los acontecimientos del pasado martes en mi clase de Introducción a la Psicología de la Facultad de Psicología... Publicado por Apoyo Psicológico Sara Marisa Hernandez Valtierra en Jueves, 24 de septiembre de 2020

Por su puesto que ante la situación, las cíticas no se hicieron esperar por parte de los internautas que mostraron su deaprobación hacia la conducta de la docente.

"Apague el micrófono usted señora, primero retírese de su profesión y empiece a recibir ayuda psicológica porque claramente le hace falta y más que nada aprenda a respetar a los demás", dijo uno de los usuarios de Facebook.

"Maestras como usted no valen, lo que se necesita son maestros modelo y usted deja muchísimo que desear, ahora con esta nueva era todos estamos estresados y no por eso estamos faltandole al respeto a medio mundo y menos a sus estudiantes... A usted le falta mas educación", indicó otra joven.

"Olvidó que su profesión requiere ser más empatica, tal vez necesite volver a la escuela para volver a aprenderlo", expresó una internauta.

Por supuesto que de la mano de la tragedia viene la risa y se aproximó una lluvia de memes.