LordPizza enfurece y amenaza de muerte a empleados de Little Caesars

Un sujeto que se puso furioso, gritó y hasta amenazó de muerte a empleados de un Little Caesars, ya fue apodado #LordPizza y es tendencia en redes sociales.

El joven, que viste una camiseta azul con la "S" de Superman y bermuda, fue grabado en el momento que se puso grosero hasta golpear a un empleado de esta cadena de comida rápida.

Este sujeto enfureció porque los vendedores de este establecimiento le pidieron que se pusiera el cubrebocas para poder ser atendido; y, aunque se lo puso, el joven mostró su inconformidad al grado de causar algunos destrozos en el lugar.

“Me la vas a vender sí o no pend…”, le dice al mostrador y enseguida lo avienta.

“Si o no me la vas a dar, sí o no pend…” vuelve a gritar mientas el trabajador camina hacia el área de entrega. Ahí, nuevamente el sujeto agrede verbalmente y físicamente al empleado, mientras su compañera grita “llévatela, llévatela”.

Segundos después, se dirige a la mujer del mostrador y le grita: “dámela, pinche pend… no te dije ni madres, me las vas a pagar”.

El hombre que iba acompañado de dos jóvenes, le dice a uno de ellos “tráete la pistola”.

Un poco más calmado, él sujeto se justifica diciendo que su enojo fue porque la pizza es para sus hijas y hasta pide que bajen a las pequeñas del carro donde venían.

Cabe destacar que hace unos meses una mujer recibió el apodo de #LadyPizza por actuar de una forma similar contra trabajadores de esta filial.

