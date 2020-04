Pan de corazón para todos en León

León, Gto.- “Nosotros lo hacemos de corazón, dejamos el pan para quien lo tome; no sabemos las batallas que tenga cada gente, que lo agarre quien lo necesite, no pasa nada”, mencionó el orgulloso panadero leonés Ricardo Monjaras Hernández.

Otro microempresario se une para apoyar a quien más lo necesita ante la contingencia mundial Covid-19, que a pesar de las bajas ventas en varios negocios. Una panadería de León comenzó a regalar piezas de pan la tarde de este martes en la colonia Jardines de Jerez.

Por cosas así creo que los ciudadanos son los que salvarán a México. No un partido político, no un candidato, menos un mesías. Salvará a un mexicano otro mexicano con un bocado que compartir. @ConsultaPara @SimnTolomeo2 @Donvix @VocerodelP @beltrandelrio pic.twitter.com/qJXyeTeiGc — Potrillo en Casa #CPT (@Potrillo_leon) April 22, 2020

En entrevista para El Sol de León, compartió que “la contingencia Covid-19 nos afectó 80%, atendemos varios restaurantes y nos cancelaron, ahora nos la llevamos solo con la venta de aquí; sabemos que muchos de nuestros clientes la están pasando mal, algunos perdieron su fuente de empleo. Mis niños, mi esposa y yo aportamos nuestro granito de arena ante esta pandemia”.

La familia Monjaras en su primer día, obsequio 150 piezas a ciudadanos que fueron sorprendidos con una cartulina que dejó junto al canasto “Si has tenido un mal día, o por cuestiones de fuerza mayor no has podido llevar un pan a tu mesa, toma las piezas que ocupes”.

La panadería familiar endulza el paladar de los leoneses con pan fino, algo de repostería y todo lo que es bizcocho (donitas, conchitas, etc.) desde un domicilio de la calle Bugambilias en la colonia antes mencionada.

La cereza del pastel

El pan sale calientito a las 3:30 todos los días.

